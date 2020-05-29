Добычей пьяных грабителей стала сумка-тележка с цветами

Майским утром житель Чебоксар возвращался с дачи в юго-западном микрорайоне города, прихватив для жены цветочки с участка. Возле одного из домов по улице Гражданской 54-летний дачник решил сделать привал, где привлек внимание праздношатающейся компании.

Троица, сама едва державшаяся на ногах, решила, что подвыпивший прохожий не станет возражать, и схватилась за ручку сумки на колесах, откуда выглядывал букет. Чебоксарец пытался отстоять свои цветочки, но после пары тумаков одного из злоумышленников все же отступился.

Сообщение о необычном грабеже поступило в дежурную часть Отдела полиции №1 УМВД России по г.Чебоксары. На место происшествия был направлен ближайший экипаж ДПС. Лейтенант полиции Денис Димитриев и младший лейтенант Евгений Счетов настигли троицу на улице Гражданской. Похищенной «передвижной» сумки у них уже не было – они бросили ее возле пункта приема цветмета, где такое «ценное» имущество у них брать отказались. В отделении полиции злоумышленники дружно недоумевали, зачем им вообще оно им понадобилось. Но дело уже было сделано. В отношении ранее судимого местного жителя, который отбил сумку с цветами у потерпевшего, возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».