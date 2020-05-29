Сотрудники социальных учреждений для инвалидов и престарелых получили выплаты за работу в режиме изоляции

Свыше 800 соцработников Чувашии уже получили дополнительные выплаты за работу в период пандемии

С апреля более 30 социальных учреждений республики (дома ветеранов, интернаты для престарелых и для инвалидов и т. д.) работают в режиме изоляции. Как поясняют в Минтруда Чувашии, сделано это для того, чтобы не подвергать их постояльцев риску заражения коронавирусом.

Перестроили рабочий график и сотрудники этих учреждений — врачи, медсестры, соцработники, технический персонал. Теперь они работают посменно, не покидая служебных помещений. А перед тем, как заступить на смену (длится она примерно 14 дней), люди сдают тесты на коронавирус.

За особые условия работы все сотрудники соцучреждений получат стимулирующие доплаты. Определены они постановлением правительства России, принятого по поручению Президента страны. Выплата за одну смену составляет от 40 тысяч рублей (для врачей) до 10 тысяч (для технического персонала).

В мае 866 работников соцучреждений республики получили выплаты за первую и вторую смены. Общая их сумма составила 26,88 миллиона рублей, деньги были выделены как из федерального, так и из республиканского бюджетов. А впереди — выплаты еще за несколько смен. Причем младший медицинский персонал и технический персонал социальных учреждений денег получит даже больше, чем прописано в постановлении российского правительства. Как уточнила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, «этим категориям работников дополнительно к федеральным средствам производятся выплаты за счет средств республиканского бюджета — до 21 тысячи рублей».

Кстати, и социальные работники, обслуживающие людей на дому, тоже получат свои стимулирующие выплаты. К примеру, за каждую доставку продуктов пенсионерам в период пандемии им дают доплату к основному окладу.