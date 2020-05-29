У сельских поселений Вурнарского района появились свои гербы и флаги

Первыми свидетельства о присвоении официального статуса гербам и флагам получили 10 глав сельских поселений. Как рассказали в районной администрации, над проектами трудились известные художники-геральдисты Вадим и Галина Шипуновы. При разработке символов шла серьезная работа в области краеведения, изучалась история и особенности территорий, традиции, виды хозяйственной деятельности. Все, что делает самобытным и неповторимым каждое поселение района, легло в основу их геральдической символики. Проекты обсуждались и с местными жителями, которые высказывали свои мнения и предложения.

Скоро гербы и флаги обретут и оставшиеся 9 поселений района. Они смогут использовать свою символику при оформлении документов, проведении торжественных мероприятий, на представительской продукции.