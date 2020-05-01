С продовольственным обеспечением все в порядке

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Перебоев в поставках продуктов и значительных ценовых колебаний в настоящее время не отмечается — об этом на очередном заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием сообщил первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

На встрече обсуждалась ситуация на продовольственном рынке, вопросы обеспечения населения продуктами питания и сохранения стабильного уровня цен на них.

В обсуждении участвовали представители Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, региональных органов управления АПК, а также отраслевых союзов. Чувашию представлял заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Лисицын. Он отметил, что всеми перерабатывающими предприятиями пищевой промышленности республики договорные обязательства по производству продукции выполняются, сбоев в работе нет.

 

Опубликовано: 28 мая 2020 г.


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