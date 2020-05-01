Руководитель и главный технолог обвиняются в коммерческом подкупе

Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя и начальника отдела — главного технолога двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставке деталей для обработки металлов и производстве автофургонов.

Они подозреваются в коммерческом подкупе. По версии следствия, с августа 2017 по июнь 2018 года руководитель фирмы передал незаконное денежное вознаграждение (более 170 тысяч рублей) главному технологу другой фирмы за организацию систематической подачи заявок на приобретение и сохранение регулярного объема поставок продукции, необходимой для производства фургонов по заключенному между организациями договору. Эта преступная схема была реализована несложно: заказчик перечислил деньги с личного банковского счета на счет банковской карты матери технолога. Расследование уголовного дела продолжается.