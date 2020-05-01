Директор фирмы обманным путем получила кредит в размере 15 млн рублей

В мае 2014 года в Чебоксарах адвокат от имени организации, которой в то время руководила, незаконно получила в банке кредит на сумму более 15 миллионов рублей сроком на 10 лет.

Для этого адвокат представила в кредитную организацию заведомо фиктивные документы о финансовом положении фирмы. При этом не указала о том, что у нее задолженность перед двумя контрагентами, и занизила сумму долга еще перед одним кредитором. Уже с сентября указанного года организация-заемщик перестала исполнять обязательства по кредитному договору перед банком, которому в итоге причинен ущерб на общую сумму около 17 миллионов рублей. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Чебоксар.

Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками регионального управления ФСБ России.