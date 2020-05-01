Бывшее здание кинотеатра «Родина» планируют передать Чебоксарскому художественному училищу

В Минкультуры Чувашии сообщают, что там могут организовать для горожан творческие мастерские по живописи, графике, дизайну одежды и интерьера, керамике. Кроме того, площади, возможно, передадут под музей гончарного искусства в Чувашии.

Здание 1933 года постройки, напомним, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно не используется уже несколько лет и постепенно начало ветшать. «Это историческое здание может отлично послужить в качестве культурно-образовательного учреждения», — отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Роза Лизакова во время его недавнего осмотра.