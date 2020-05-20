Олег Николаев: «Прежде всего — программа развития»

Первая пресс-конференция врио Главы Чувашии

По истечении традиционных 100 дней пребывания в должности Олег Николаев провел свою первую широкую встречу с представителями СМИ, как и ожидалось, в режиме видеоконференции. Всего в ней участвовало 40 разных изданий — от муниципальных до федеральных. Около двух часов врио Главы отвечал на вопросы журналистов. Значительная часть из них касалась, конечно, ситуации с коронавирусом и социально-экономических последствий эпидемии. Немало спрашивали о планах по развитию АПК и села в целом. Со стороны районных журналистов не обошлось без «подключения» врио Главы к решению конкретных местных проблем. А вот на тему политики вопросов было немного.

Подводя стодневные итоги, Олег Алексеевич отметил, прежде всего, основательную реформу структуры исполнительных органов власти, а также запуск конкурса на формирование кадрового резерва. Проведена ревизия ряда стратегических документов по развитию региона с целью актуализации соответствующих программ «с конкретными результатами и понятными сроками их реализации». В социальной сфере примечательно принятие закона о прожиточном минимуме, который в случае снижения его расчетной величины в текущем квартале остается на уровне предыдущего. А также решение об индексации социальных выплат.

«Политическую» тему затронула «Советская Чувашия» вопросом о том, как врио Главы реализует провозглашенную в самом начале назначения консолидацию всех сил, в том числе политических с учетом того, что партийная жизнь у нас традиционно непредсказуема и многолика. Какие «козыри» имеются на случай, если что-то пойдет не так, через скандалы, «черные вбросы»? И нет ли среди его сподвижников требующих «политической крови»…

«Кто имеется в виду в качестве «сподвижников»? — переспросил Олег Алексеевич. — Непонятно, зачем требовать «крови», и таких точно нет». Что касается консолидации, тут единственный план — реализовать четкую, понятную программу развития республики с учетом максимально широкого мнения гражданских институтов, экспертов и отдельных людей и добиться максимального привлечения средств из всех источников. Чтобы реально улучшить жизнь граждан, как ставит задачу Президент страны. Насчет консолидации Олег Алексеевич привел классический пример о ветках, которые трудно переломить в пучке, но легко по отдельности. «Эту притчу мне еще мой дед постоянно напоминал», — сказал он.

Единство должно быть также в управленческой команде — не зря именно так называется конкурс на формирование кадрового резерва. Олег Николаев в этой связи отдал должное советской системе создания кадрового потенциала. В своей команде он придерживается того, чтобы каждый ответственный пост надежно «подстраховывался», чтобы замена не сказывалась на течении дел. При этом тут надо объединить усилия органов власти с крупными предприятиями республики, сказал он.

В последние годы часто менялись главы муниципальных образований. Не стоит ли восстановить их прямые выборы? «Не думаю, что можно так быстро поменять модель управления муниципалитетами, но готов в рамках действующей модели обсуждать, как нам лучше это организовать», — заявил Олег Николаев.

Не мог не прозвучать вопрос о предстоящих выборах руководителя республики. Олег Николаев был широко известен в столице и городах республики до нынешнего своего поста, а вот кое-где в сельской глубинке о нем узнали в основном после назначения… Как намерен врио Главы реализовывать свои подходы в предвыборной кампании? «Для меня тут на первом плане — углубленная работа над выполнением программы развития республики, — сказал Олег Алексеевич. — И главное — реальный рассказ и показ того, чем мы будем заниматься, чтобы достичь поставленных целей».

«Коронавирусная» тема не ослабевает, в особом напряжении бизнес, предприятия, рассчитывающие на поддержку. В ходе последнего общения с Президентом Владимиром Путиным врио Главы Чувашии ничего не попросил. Не было повода или просто постеснялся — был и такой вопрос. Оценив его как «щекотливый», Олег Николаев ответил: «Чтобы что-то просить, надо четко осознавать, насколько это реальная просьба, быть уверенным, что она будет исполнена. Все средства для противостояния коронавирусу нам доведены сполна, и вопросов «кричащих» у меня просто не было. А просить ради того, чтобы просить, лучше не стоит, есть некий лимит, и его можно будет использовать в следующий раз».

Насколько все же ощутима сегодня поддержка бизнеса со стороны государства? Инструментов такой поддержки немало, прежде всего принятых на федеральном уровне, сказал врио Главы. В частности, об отсрочке арендных платежей, предоставлении разных кредитов по сохранению рабочих мест на предприятиях. 8 предприятий региона вошли в перечень системообразующих, которым также положена отдельная поддержка. С ними идет ежедневная работа.

Спросили руководителя региона и о том, какой урок преподносит эпидемия. Речь следует вести пока не столько об уроках, сколько о конкретной диверсификации промышленности, сказал врио Главы. В настоящее время 53 предприятия наладили выпуск средств защиты, некоторые — в промышленных масштабах.

Как известно, в последние месяцы был принят целый ряд мер социальной поддержки. Не «секвестируют» ли их в связи с сильно возросшей нагрузкой на бюджет? Безусловно, нет, «мало того, мы будем думать над дополнительными мерами», заверил врио Главы. На сегодня более 200 тысяч человек получают порядка 40 видов поддержки.

Ослабление ограничительных мер происходит поэтапно. На вопрос, когда следует ожидать открытия детсадов, Олег Алексеевич ответил, что речь об этом пойдет на ближайшем этапе, в зависимости от обстановки.

Достаточно подробно врио Главы рассказал о развитии сельских территорий, создании в АПК новых рабочих мест. Одним из последних эффективных инструментов тут является сельская ипотека под 0,1% годовых. Для этого правительство республики приняло беспрецедентные меры по субсидированию ставки.

Несколько лет назад велись острые баталии вокруг закрытия работы Чебоксарского лицея имени Г. Лебедева для одаренных детей. Насколько возможно возобновить его работу? Создавать условия для развития таких детей — одна из ставящихся сегодня задач. И подобные специализированные учреждения просто необходимы. Данный вопрос надо обсуждать, «в настоящее время занимаемся развитием образовательного центра «Эткер», который сможет реализовывать многие задачи в данном направлении».

Приближается 100-летие Чувашской автономии. Отпраздновать его в прежнем формате не представится возможным в силу известной причины, сказал врио Главы. Все, что можно, переводится в онлайн-режим. А что невозможно, наверное, будет перенесено на более поздние сроки. В частности, поездки для презентации республики за рубежом.

Вопросы от коллег

Шумерлинская газета «Вперед» поинтересовалась, каким образом и в какие сроки будет реализовано поручение по обустройству в муниципалитетах пляжей. Конкретно — на Суре. Шумерлинцы последний раз видели следы цивилизации на сурском пляже лет 10 назад, с тех пор он считается необорудованным и несанкционированным. Данное природой прекрасное место отдыха до сих пор не может обрести свое лицо. А подъезд к пляжу, особенно после дождя, вообще небезопасен.

Олег Николаев сказал, что не готов сразу дать ответ, когда, как и кем пляж должен быть обустроен. Но пообещал внимательно изучить вопрос, взять на контроль. Также он сообщил, что во время визита в Шумерлю и Шумерлинский район обязательно включит его в повестку дня с посещением места.

Газету «Таван Ен» интересовали кулинарные пристрастия руководителя региона. Олег Николаев ответил, что его любимые блюда — шыртан и какай-шурпи, и пошутил, добавив, что очень любит готовить и кушать картошку в мундире… А говоря о свободном времени, врио Главы Чувашии сообщил, что очень любит работать на дачном участке, для него это — отдых от основной работы.

МНЕНИЯ ЛЮДМИЛА ШУРЕКОВА,

главный редактор районной газеты «Канаш»: «Нужно признать, что благодаря пандемии мы стали смелее использовать возможности цифровой цивилизации. Это подтверждает и пресс-конференция врио Главы Чувашии. Если раньше некоторые журналисты, например, из Алатыря, чтобы задать свой вопрос руководителю региона, приезжали за сотню километров в столицу республики, то сейчас микрофон от Суры до Волги «передавался» со скоростью интернета. А еще я обратила внимание, что, пока шла пресс-конференция, многие коллеги информировали об этом своих читателей в режиме реального времени через соцсети. Лично мне такой формат общения понравился, думаю, он вполне жизнеспособен». АЛЕКСАНДР БЕЛОВ,

главный редактор интернет-издания «Правда ПФО»: «В пресс-конференции не было «гвоздя». Требовалось громкое заявление. А местечковые вопросы просто возмущают, их можно было оставить для прямых линий с народом».

Фото Максима Васильева:

За полтора часа общения с журналистами Олег Николаев ответил на 30 вопросов.