Речные трамвайчики могут возобновить работу в 20-х числах июня

В конце июня могут возобновиться пассажирские перевозки на левый берег Волги. Об этом было сказано на выездном рабочем совещании, которое врио Главы Чувашии Олег Николаев провел вчера в Чебоксарском речном порту.

Благодаря совместным усилиям правительства республики и администрации города речной порт этим летом снова начнет пассажирские перевозки на левый берег Волги – до пляжа и поселка Сосновка, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Пока из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции движение по Волге приостановлено до 1 июня. По словам гендиректора АО «Чебоксарский речной порт» Ванифатия Шайкина, сейчас суда готовы для переправы пассажиров на левый берег, остается вопрос по подготовке личного состава. «Думаю, что при хорошем стечении обстоятельств пассажирское движение будет открыто в 20-х числах июня», — сказал он.