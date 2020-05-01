Чебоксарцев просят оценить качество предоставляемых муниципальных услуг

На портале «Открытый город» идет голосование по оценке деятельности органов местного самоуправления. Его цель, сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар, — узнать мнение людей о качестве предоставляемых в городе муниципальных услуг. Участникам опроса предлагают ответить, насколько они удовлетворены качеством образования (дошкольного, школьного и дополнительного), сервисом ЖКХ, организацией транспортного обслуживания, хватает ли им в городе автопарковок и зеленых насаждений… Продлится голосование до 29 мая.