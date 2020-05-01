Последние звонки в чебоксарских школах впервые пройдут в режиме онлайн

Как сообщили сегодня на планерке в администрации Чебоксар, состоятся они 22 мая в формате видеотрансляций. К этому дню уже готовятся видеопоздравления выпускникам от директоров школ, учителей, а также различные флешмобы.

А для учеников 1-8 классов, напомним, с этой недели начались каникулы. Программа на отдых детей уже приготовлена. На этой неделе в городе начнется «Марафон школьных эфиров» — в дистанционном режиме будет организована работа кружков, экскурсий и мастер-классов. Продлится марафон до 29 мая. А с 1 июня в 65 школах Чебоксар планируется открыть детские онлайн-лагеря. Всего запланировано проведение двух смен продолжительностью 12 дней каждая.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой трудности испытывают не только взрослые, но и дети, — подчеркнул на планерке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. — В этих условиях мы должны продолжать обучение и акции, которые организовали в дистанционном формате»