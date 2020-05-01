Проведение ЕГЭ перенесут на более поздние сроки

Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи. Он уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены Правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации в ближайшие дни.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

«ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», – заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.