Состоялось первое заседание совета благотворительного Фонда развития Чувашии «ПĔРЛЕ»

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Его учредители попросили обозначить, какая помощь нужна медикам

Первое заседание попечительского совета Фонда развития Чувашии «ПĔРЛЕ» состоялось на днях в стенах Дома правительства. Идея создать такую благотворительную организацию появилась в ходе совместной работы врио Главы Чувашии Олега Николаева и руководителей крупнейших предприятий республики. Встреча прошла с минимальным количеством приглашенных, часть участников общалась посредством видеосвязи.

«Даже само название фонда подразумевает помощь», — такими словами поприветствовал Олег Николаев руководителей крупных предприятий региона, пожелавших стать членами попечительского совета фонда. Производственники рассказали, как живется подведомственным им компаниям, какую помощь они планируют оказать медикам и простым жителям республики. Говорили о необходимости более оперативного информирования о сложившейся ситуации, просили четко обозначить, какая конкретно помощь нужна медицинским организациям.

Эти компании и так вносят свой вклад в развитие государства, будучи крупными налогоплательщиками, тем не менее они предложили свою помощь, отметил заместитель председателя Кабинета министров — и.о. министра финансов Михаил Ноздряков. «Мне очень приятно, что ветераны бизнеса думают не только о развитии своих предприятий, но и о развитии республики. Задача Администрации Главы республики — помочь им в этом», — заметил Вячеслав Борисов, не так давно назначенный и.о. руководителя ведомства.

Олег Николаев подчеркнул, что Фонд развития Чувашии «ПĔРЛЕ» создан не только на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции — он будет работать и дальше. «Деятельность фонда будет направлена на поддержку многих других направлений. Это и поддержка социально незащищенных слоев населения, и развитие спорта, прежде всего детского, это может быть и некая форма помощи способным детям и молодежи… Множество направлений работы может быть. И мы будем с удовольствием взаимодействовать с этим фондом», — пообещал Олег Николаев.

«Как корабль назовешь, так оно и будет, — перефразировал старую пословицу врио Главы республики. — Так что вместе, «Пĕрле», вперед!»

Опубликовано: 7 мая 2020 г.


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