Школьники из Чувашии взяли «бронзу» в квесте «Дорогами героев»

Масштабный всероссийский онлайн-проект, приуроченный к 75-летию Победы, стартовал 20 апреля. Как сообщают его организаторы, руководители Всероссийского движения школьников, в квесте приняли участие более полутора тысяч детей из всех регионов страны. В течение 10 дней ребята, объединившиеся в 320 команд, искали информацию, отвечали на вопросы, создавали арт-объекты, знакомились с военной историей городов-героев. Каждое утро они получали задания, которые сообща выполняли, не выходя из дома.

Команда «Новомуратские» из Чувашии в итоге заняла третье место, разделив «бронзу» с командой «Буревестник» из Московской области. Ребята получили в подарок свитшоты с символикой военно-патриотического направления от Российского движения школьников.