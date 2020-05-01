Доцент чебоксарского вуза обвиняется в получении взятки

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении доцента одного из региональных вузов, обвиняемого во взяточничестве. По версии следствия, обвиняемый в июне 2018 года, действуя через посредника, получил от одной из студенток 40 тысяч рублей за сдачу экзамена. В декабре этого же года и в мае последующего он получил от другой студентки 30 тысяч рублей за сдачу зачета, экзамена и отработку пропущенных тем. Согласно договоренности обвиняемый поставил зачет и допустил студентку к экзамену, но она почему-то не явилась… Уголовное дело направлено в суд. А в отношении студенток возбуждены уголовные дела по фактам дачи взяток…