Доцент чебоксарского вуза обвиняется в получении взятки

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении доцента одного из региональных вузов, обвиняемого во взяточничестве. По версии следствия, обвиняемый в июне 2018 года, действуя через посредника, получил от одной из студенток 40 тысяч рублей за сдачу экзамена. В декабре этого же года и в мае последующего он получил от другой студентки 30 тысяч рублей за сдачу зачета, экзамена и отработку пропущенных тем. Согласно договоренности обвиняемый поставил зачет и допустил студентку к экзамену, но она почему-то не явилась… Уголовное дело направлено в суд. А в отношении студенток возбуждены уголовные дела по фактам дачи взяток…
Опубликовано: 7 мая 2020 г.
Читайте также:
В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
За 2019 год в Чувашии возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...