Олег Николаев: решение о снятии отдельных ограничительных мер будет принято к 12 мая

Об этом 6 мая врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил журналистам после участия в совещании, которое провел Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Сегодня Президент страны Владимир Владимирович Путин еще раз подтвердил, что после праздничных дней исходя из объективной обстановки в регионе мы должны принять соответствующие решения. Мы будем действовать очень осторожно и к 12 мая тщательно проанализируем, как развивается болезнь, какие отдельные ограничительные меры можно снять», – сказал руководитель региона.

При принятии решения будет учитываться темп прироста количества заболевших, наличие свободных коек и иные факторы, в том числе количество проводимых тестов.

Олег Николаев заметил, что в первую очередь будет подниматься вопрос по сфере потребительского рынка: предприятиям общественного питания и бытовых услуг, крупным торговым центрам.

«Здесь нам очень важно идти последовательно, потому что в этой части может легко произойти неконтролируемое количество контактов с больными. Но уже сейчас мы видим возможность разрешения работы тем торговым предприятиям, которые стоят обособленно, имеют отдельный вход, где в одном помещении осуществляет деятельность одно юридическое лицо без арендных отношений. В случае если они оформят соответствующую декларацию безопасности, возьмут на себя ответственность за то, чтобы соблюдать все меры безопасности, то, конечно же, мы, скорее всего, в ближайшее время все меры для возобновления их работы примем. Кроме того, я думаю, что уже через неделю мы разрешим без больших групп заниматься спортом и осуществлять прогулки», – заключил врио Главы Чувашии.

По предложению Роспотребнадзора, ограничения в связи с коронавирусом рекомендуется снимать в три этапа. На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. Предусмотрено и начало работы образовательных организаций.

На последнем этапе начнут работу парки и скверы при соблюдении социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничения количества посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.

На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики