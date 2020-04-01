Стобалльники делятся секретами успеха

В Чувашии, как и по всей стране, стартовала всероссийская акция «100 баллов для победы». Проводимая по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки она ежегодно объединяет тысячи умников и умниц, сумевших получить высокие баллы на выпускных экзаменах.

Нацелено мероприятие на то, чтобы помочь школьникам снять лишнее напряжение перед ЕГЭ и настроиться на успех. Советы учителей, психологов, родителей, конечно же, важны. Но не менее значимо и слово тех, кто уже сам на себе все испытал. В соцсетях, на школьных мастер-классах стобалльники делятся опытом с теми, кому только еще предстоит сдавать ЕГЭ, отвечают на вопросы, дают советы. В этом году акция проходит уже в шестой раз и посвящена Году памяти и славы в России. Однако из-за сложной ситуации по коронавирусу встречи со стобалльниками полностью перешли в онлайн-формат.

На днях к акции «Сто баллов для победы» присоединились выпускники прошлого учебного года новочебоксарских школ и лицеев и рассказали, как летом 2019 года они сдавали историю.

По мнению выпускницы школы № 5, ныне студентки Московского государственного юридического университета Анастасии Петровой, ЕГЭ — это серьезное испытание для каждого. «Я поставила перед собой цель стать юристом, продумала план действий, как достичь желаемого результата», — рассказала девушка. Чтобы добиться своей цели, Анастасия штудировала разную литературу, участвовала в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах… Словом, максимально расширяла свой кругозор и, как губка, впитывала в себя знания. Очень помогали ей занятия с учителями в школе и тренировка по материалам с сайта ФИПИ. Будущий юрист посоветовала школьникам не воспринимать экзамен как неприступную крепость, а смотреть на него как на увлекательнейшее приключение в жизни.

Нынешним школьникам даже повезло — историю в год 75-летия Победы сдавать особенно почетно, считает выпускница 6-й гимназии Наталия Шемякина. В прошлом году она получила на ЕГЭ высокий балл и поступила в Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС в Москве. «Это возможность показать, что мы помним о Великой Победе, о подвиге всего русского народа», — говорит Наталия. Согласен с ней и выпускник кадетского лицея, студент Военного университета Минобороны России Яков Ижедеров. «Без прошлого нет ни будущего, ни настоящего, — отмечает он. — Наша победа в Великой Отечественной войне далась прадедам великой ценой. Мы не имеем права не знать и не помнить об этом. Когда вы поймете это, у вас появится мощный внутренний стимул к изучению истории. Если будете увлечены именно историческими событиями, а не мыслями о хороших результатах, высокий балл вам обеспечен».

Для подготовки к экзаменам школьникам в этом году выделено чуть больше времени. Ведь из-за опасной ситуации по коронавирусу в стране, как уже сообщала «СЧ», срок начала основного периода единого государственного экзамена 2020 года перенесен на 8 июня. Эту дату в начале апреля назвал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил также, что если возникнет необходимость введения дополнительных мер, они будут приняты. Но, как сообщают в Минобразования республики, информации о новых изменениях от федерального министерства пока не поступало.

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ, министр образования и молодежной политики Чувашии:

«Акция «100 баллов для победы» в этом году приурочена к Году памяти и славы. Ребята, получившие высокие баллы на ЕГЭ и поступившие в лучшие вузы страны, поделятся своим опытом подготовки к экзаменам, посоветуют выпускникам этого года, на что обратить внимание, как подойти к организации своего времени и какие источники использовать при подготовке».

АННА ФИРСОВА, выпускница новочебоксарской школы № 12, студентка Cеверо-Западного института управления РАНХиГС г. Санкт-Петербург, факультет международных отношений и политических исследований:

«Подготовка к экзамену не должна выглядеть как зубрежка. Чтобы хорошо сдать историю, нужно ее полюбить — считаю, это первый шаг на пути к успешной сдаче ЕГЭ. Также важно иметь мотивацию сдать экзамен на высокие баллы. Конечно, сейчас осталось немного времени до конца учебного года, но я советую школьникам освежить еще раз все события в памяти и перечитать учебники. Не пренебрегайте и тестовыми заданиями, решайте варианты прошлых лет. Мне очень помогла мнемоника — это уникальная техника запоминания дат, с помощью которой вы сможете визуализировать каждое событие. Помните, в истории очень важна логика и связь, любое событие порождает новое. И будьте уверены, все исторические личности — это просто люди, ими двигали простые истины, которые известны и вам».