Первое мая в Чебоксарах. 1922 год

Присяга на Красной площади

Фото из архива Национального музея

«Мы должны помнить, что день Первого мая 1922 г., если и является днем многих побед пролетариата, но все же не окончательных. У нас, в Советской России, впереди тяжелая трудная борьба», — писала газета «Чувашский край» (с 1952 года «Советская Чувашия») в первомайском номере 1922 года. Фотографии, сделанные в тот день на Красной площади, как нельзя лучше иллюстрируют репортаж с первомайского митинга, опубликованный в газете через два дня.

«С утра погода хмурится. К полудню день разгуливается. Всюду пестреют на белых и красных полотнищах первомайские лозунги. На Красной площади с утра людно — сегодня базар. Задорно развеваются на Красной трибуне четыре флажка. К 11 часам начинают стягиваться красноармейцы и служащие. Первыми явились местные войсковые части. Стройными рядами выстроились они вокруг трибуны. Вот пришел духовой оркестр. Из-за угла длинной лентой вывертываются члены профсоюзов, с другого конца тянутся школьники, отряд ЧОН. Выстраиваются, выравниваются. Крестьяне и крестьянки с базара толкутся около демонстрантов. Бойкие детишки забегают вперед рядов, красноармеец в длинной шинели охотится на них. Вдруг все смолкает. Играет оркестр. Взгляды всех устремляются на членов президиума Обисполкома, которые быстро идут к трибуне. Предобисполкома Коричев здоровается с войсками, с членами профсоюзов, с детьми. В ответ слышится задорное, бодрое «Здрась-те».

Начинается митинг. Бодро с воодушевлением говорит т. Коричев. Он говорит о значении первомайского праздника, о нашей доблестной Красной Армии, которая должна дать сегодня красную присягу, о международном пролетариате, который с любовью и надеждой смотрит на нашу революцию.

На трибуне другой оратор — отв. секретарь Обкома т. Михайлов. Он говорит по-чувашски. Столпившиеся крестьяне с базара внимательно слушают его.

От имени Обпрофсовета говорит т. Зуев, далее слово берет нач. гарнизона т. Ефимов. Он говорит о красной присяге, отличии ее от старой царской присяги.

После митинга начинается церемония торжественного принятия присяги. Все смолкает. Т. Ефимов медленно и раздельно произносит слова присяги.

— Я сын трудового народа…

И сотни уст повторяют фразу.

— Я обязуюсь носить это звание с честью… по первому зову… выступить на защиту… — разносятся, как эхо, отдельные фразы.

Вдумчивы, серьезны лица красноармейцев.

Просто и в то же время торжественно.

Красная присяга принята. Президиум Обисполкома принимает парад».

ИНТЕРЕСНО

По первой фотографии трудно определить место, где проходит митинг, но вот фотограф перемещает объектив влево и чуть вверх… На возвышенности мы видим Введенский собор, и все становится более-менее понятно. Собор и сегодня, один из всего этого прошлого, возвышается на западном косогоре — все остальное разрушено или скрыто Чебоксарским заливом. Это и Покровская церковь с колокольней, и двухэтажное здание педагогического техникума, и торговые помещения бывшей Базарной площади… В 1922 году 1 Мая выпало на понедельник, день (как и пятница) базарный, народу на площади много — словом, все, как и в репортаже.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова