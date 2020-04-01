«Пифагор от артиллерии» в мирное время писал фельетоны

С пушкой и блокнотом…

Победно завершив войну, командир топовычислительного отделения сержант Василий Яковлев из Германии уехал на родину с заслуженными наградами и «Напутственным письмом» командира 125-го пушечно-артиллерийского полка гвардии подполковника Смирнова.

Вот что сказано в том письме о боевом пути и заслугах сержанта Яковлева: «Вместе с соединением Вы прошли славный боевой путь от Сталинграда до Берлина, показывая образцы мужества и отваги. Дважды Вы проливали кровь за Советскую Родину. За мужество и отвагу удостоены наград: орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Вы участвовали в легендарных битвах под Малоархангельском, Севском, Калинковичами, Бобруйском, под Ковелем, на реках Западный Буг, Висле, Одере. Вы победно пронесли боевое знамя соединения по территории РСФСР, Белоруссии, Западной Украины, Польши и Германии. Своим трудом и подвигами Вы содействовали созданию неувядаемой славы соединения, которое за свои отличные боевые действия под г. Ковель, на реке Висла и при ликвидации окруженной группировки противника юго-восточнее Берлина четырежды отмечено в приказах Верховного Главнокомандующего и награждено тремя боевыми орденами — Красного Знамени, Кутузова II степени и Богдана Хмельницкого II степени. В боях Вы показали образец выносливости, отваги, мужества и боевого умения, продемонстрировали сердечную преданность Родине, народу и Советскому Правительству.

Слава Вам, дорогой товарищ!»

Литсотрудника газеты «Колхозная бригада» Кайбицкого района Татарской АССР Василия Яковлева в армию призвали в первые же дни войны – в июне 1941 года. Пройдя короткую подготовку, он получил назначение командиром отделения артиллерийской разведки в 666-й отдельный стрелковый батальон 12-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Сибирском военном округе. В составе этого подразделения он и принял потом участие в Сталинградской битве. В тех жарких боях 10 ноября 1942 года Василий Васильевич был тяжело ранен. По терминологии командира полка Смирнова – «первый раз пролил кровь за Родину».

После излечения в госпитале Яковлева направили в 41-ю пушечно-артиллерийскую бригаду, где назначили командиром топовычислительного отделения 125 полка. Топовычислителей называют «пифагорами от артиллерии». Их работа является важнейшей составляющей успеха «бога войны». Они должны определить для орудийных расчетов координаты для нанесения ударов по противнику. Задача эта архисложная. Но сержант Яковлев и его отделение успешно справлялись со своими обязанностями.

Пройдя от Сталинграда до Берлина, Василий Яковлев зарекомендовал себя умелым и мужественным командиром, удостоился множества наград. Еще один раз был ранен, к счастью остался жив.

После демобилизации из армии Василий Васильевич снова вернулся к газетной работе. Правда, пока он воевал, его родное Большое Подберезье стало районным центром и бывшего артиллериста назначили редактором новой районной газеты «Авангард».

Вообще-то, если быть точным, то родным у В. Яковлева был город Оренбург, где он родился в 1921 году. Но потом семья переехала в татарское село Большое Подберезье. Здесь он окончил семь классов, после чего поступил в Уфимский кооперативный техникум. Но кооператором не стал, а по окончании техникума был принят литсотрудником в ту самую газету «Колхозная бригада». Высшее же журналистское образование он получил только в 1955 году на историко-филологическом факультете Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина…

В газете «Авангард» Василий Васильевич проработал более шести лет. Но в апреле 1952 года высшее советское руководство решило провести эксперимент по территориально-административному переустройству автономных республик, в результате чего в ТАССР были созданы три области, в том числе и Чистопольская. Туда-то в качестве заместителя редактора областной газеты «Сталинское Знамя» и был направлен Василий Яковлев. Однако, как говорится, недолго музыка играла. Ровно через год области были упразднены. А Василий Васильевич стал собственным корреспондентом «Советской Татарии». Еще через два года он связал свою жизнь с Чувашией — с 1956 до 1982 года, с некоторым перерывом, работал сначала собственным корреспондентом, потом заведующим отделами писем, а также советской работы и быта уже в «Советской Чувашии».

Василия Васильевича Яковлева читатели нашей газеты со стажем запомнили как фельетониста, писавшего под псевдонимом Виссарион Веников. В своих сатирических корреспонденциях он едко высмеивал изъяны в нашей жизни. Писал своеобразно, с тонкой иронией.

И рассказчиком Василий Васильевич был интересным. Даже о трудных боях, о ранениях рассказывал с чувством юмора.

После выхода на пенсию В. Яковлев некоторое время работал в Комитете народного контроля Чувашской АССР. Ушел из жизни он на 71 году в июле 1992 года…

Владимир Жебит