Олег Николаев поручил разработать программу сохранения и развития чувашского языка

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В субботу, 25 апреля, Олег Николаев принял участие в онлайн-конференции «Язык как средство и фактор сохранения национальной культуры». Она прошла по инициативе врио Главы республики и была посвящена Дню чувашского языка.

В ходе конференции прозвучали доклады на тему развития чувашского языка в современных условиях, участники обсудили внедрение новейших методов преподавания национального языка. Учащиеся столичной гимназии № 5 презентовали ролик, рассказывающий о том, как можно сделать изучение чувашского языка интереснее с помощью технологии дополненной реальности. «Сегодняшнее обсуждение показало, что в республике очень много делается для того, чтобы сохранить национальную культуру по разным направлениям. Наша задача сейчас собрать все ваши наработки и объединить в единую республиканскую программу», — сказал Олег Николаев.

Опубликовано: 28 апреля 2020 г.


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