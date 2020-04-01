«Благотворительные» товары предложено освободить от налогов

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Законодательную инициативу Олега Николаева о благотворительности концептуально поддержал на днях Минпромторг России. Как разъяснили в пресс-службе Главы Чувашии, речь идет о товарах, которые магазины безвозмездно передают нуждающимся.

Напомним, еще будучи депутатом Госдумы России, ныне врио Главы республики Олег Николаев предложил освободить торговые сети от уплаты налогов с товаров, передаваемых на благотворительные цели. К слову, примеры таких добрых дел в условиях пандемии сейчас демонстрирует множество предприятий по всей стране, в том числе и в нашей республике. Однако ритейлеры продолжают платить налоги на прибыль и НДС даже с «благотворительных» товаров, не имея при этом с них дохода.

Опубликовано: 24 апреля 2020 г.


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