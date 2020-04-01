В подъездах жилых домов ежедневно должна проводиться дезинфекция

Ручки двери, перила, почтовые ящики и даже звонки — все, чего касается рука человека в подъезде дома, теперь ежедневно обрабатывается дезинфицирующими средствами. И работа коммунальщиков строго проверяется. Так в Чебоксарах с начала апреля, по данным администрации города, осмотрено 1918 многоквартирных домов и 1327 детских, игровых и спортивных площадок. В 71-й многоэтажке на момент проверки не провели влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами, а на 123 детских и спортивных площадках отсутствовали или были сорваны сигнальные ленты. В администрации отмечают, что о подобных фактах жильцы могут сообщить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 8 8352 23-50-75.