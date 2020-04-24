Берегите себя, подпишитесь на «СЧ», не выходя из дома

В условиях режима самоизоляции и карантина в редакцию «Советской Чувашии» поступает немало звонков. Читатели спрашивают, можно ли оформить подписку в ближайших почтовых отделениях. Работают ли они? Ведь Всероссийская декада активной подписки, когда цены снижены, продлится лишь до 30 апреля.

Почтовые отделения работают. Между тем сегодня подписку можно оформить дистанционно, при этом цена нисколько не изменится. Достаточно использовать для этого приложение Почты России.

Ведь в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации самое важное — сохранить здоровье себе и своим близким, соблюдая режим самоизоляции и оставаясь дома.

Чтобы оформить подписку, необходимо зайти на сайт Почты России PODPISKA.POCHTA.RU и ввести подписной индекс издания. Напомним, что подписной индекс на ежедневный выпуск «Советской Чувашии» — П2147, на четверговый — П2291. Затем выбрать способ доставки, ввести адрес доставки, Ф.И.О., период подписки, пройти простую процедуру регистрации и оплатить заказ.

Кстати, на сайте «Советской Чувашии» в разделе «подписка» есть прямые ссылки на сайт Почты России, что значительно упростит задачу.

Если у вас нет возможностей оформить подписку онлайн, попросите об этом своих близких или просто вызовите по телефону почтальона своего отделения.

Оформить подписку онлайн можно также через мобильное приложение Почты России. Для умелых пользователей это не составит проблем. Необходимо просто зайти в мобильное приложение Почты России, в правом нижнем углу выбрать раздел «Еще», нажать на строчку «Подписка на журналы и газеты». И пройти все шаги, которые мы уже описали.

Желаем вам здоровья! Берегите себя!