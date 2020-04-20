В этом году в Чувашии появятся 11 новых футбольных полей

Футбольное поле на стадионе в центре села Красноармейское пока трудно назвать удобным. Вместо искусственной травы – дерн, вместо прорезиненных беговых дорожек – травмоопасный асфальт. Но уже совсем скоро оно будет соответствовать всем современным стандартам. В райцентре и еще восьми районах Чувашии в этом году построят новые футбольные поля. Еще две площадки реконструируют в Чебоксарах – на стадионах «Энергия» и «Олимпийский». Такого масштабного строительства современных спортивных объектов в течение одного года в республике еще не было.

Стадион в Красноармейском окружен несколькими детскими садами и школами, в том числе – спортивной, а потому площадка пустовать точно не будет. К тому же здесь появится много нового – станет больше беговых дорожек, оборудуют сектор для прыжков в длину. В общей сложности на строительство выделят из республиканской казны 29 млн рублей, еще часть средств вложат из местного бюджета на благоустройство.

Отслужила свое спортивная площадка и в Яльчикском районе. На старой деревянной хоккейной коробке облупилась краска, местами прохудились бортики. Серьезных турниров здесь не проводилось давно, теперь же местная детвора и взрослые смогут выйти на новый соревновательный уровень. По проекту кроме хоккейной коробки в Яльчиках появится баскетбольная площадка, новое футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки с безопасным покрытием и трибуны на 200 мест. Все работы обойдутся в 28 млн рублей, по планам ребятня и взрослые испытают игровые площадки уже в новом учебном году. Местные команды уже мечтают о районных турнирах на новом месте.

ЦИФРА: Около 35,5 тысяч человек занимаются футболом в Чувашии.

О том, как в муниципалитетах продвигается работа, на днях с главами районных администраций по видеосвязи пообщался врио Главы Чувашии Олег Николаев. Руководителя республики интересовало главное – как идет подготовка документации и все ли сроки будут выдержаны. Объекты инфраструктуры, напомнил он, возводятся в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Их создание позволит вовлечь в занятия физкультурой и спортом еще больше жителей республики.

На 11 футбольных полей по всей республике, уточнил и.о. министра физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров, бюджетом предусмотрено более 356 млн рублей. Средства уже выделены в полном объеме, однако не во всех муниципалитетах готова необходимая проектная документация. Наиболее расторопными оказались в Яльчикском и Ядринском районах – там проекты уже получили положительное заключение государственной экспертизы и уже объявлены аукционы на строительство. В высокой степени готовности находятся документы в Комсомольском и Красночетайском районах, в остальных – обозначить точные сроки затруднились.

Затягивание подготовки проектных документов, прохождения госэкспертизы и аукционов по отбору подрядчиков Олег Николаев назвал недопустимым. А потому на совещании он обозначил четкие сроки — все конкурсные процедуры по строительству и реконструкции футбольных полей в муниципалитетах должны завершиться до 15 июня. И еще раз напомнил главам местных администраций — все объекты должны быть введены в эксплуатацию до конца этого года. «Энергичнее» призвал поработать и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Героев. Важно также организовать четкий строительный надзор при возведении спортивный объектов, обозначил Олег Николаев. Все объекты должны быть выполнены качественно и в срок.

КСТАТИ «Еще поиграем в мой любимый футбол» Общаясь с журналистами после совещания, Олег Николаев сообщил, что и сам увлекается футболом. В детстве его любимыми спортивными играми были лапта и футбол. «Для этого раньше в деревнях не нужна была какая-то серьезная инфраструктура – все что требовалось, это трава и столбы вместо ворот», — рассказал о детских годах руководитель республики. Работая в Государственной Думе, Олег Алексеевич был рад общению с великим тренеров Валерием Газзаевым, который в 2017 году по его приглашению приезжал в Чувашию на детско-юношеский турнир. Депутатом Госдумы Николаев всегда играл в футбол за команду своей фракции, а на одном из турниров среди парламентских команд его даже признали лучшим нападающим – он забил больше всего голов. «Кубок лучшего нападающего с турнира храню. Жаль, давно не играл из-за занятости на работе», — написал он на своей страничке в Инстаграм. «Эпидемия закончится, и этим летом мы обязательно отдохнем на природе, поиграем в мой любимый футбол. По-человечески рад за жителей тех районов, где сейчас ведутся эти работы. Футбол — очень простой вид спорта. Он учит взаимодействию в команде. Даже простое наблюдение со стороны отлично поднимает настроение», — поделился он с подписчиками в социальных сетях.

Фото @oanikolaev1969:

В 2017 году на турнире Госдумы по футболу Олег Николаев получил кубок лучшего нападающего.