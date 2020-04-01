Автограф от героев и внучка — «гангстер». История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад — 19 апреля 1955 года

На снимке: подкормка озимых в колхозе «Сталинцы» Цивильского района. Фото А. Костина.

90 лет назад — 15 апреля 1930 года

В преддверии праздника Пасхи широко развернулась антипасхальная кампания, в которой пионеры Чувашии принимают активное участие.

«Пишутся плакаты, лозунги, карикатуры. Пионеры вызывают друг друга на лучшее проведение антипасхальных демонстраций и карнавалов.

Пасха длится около 2-х недель. В церковь побегут и школьники, и неорганизованные ребята.

Надо их отвлечь от церкви, организовать на коллективные игры, вечера самодеятельности. Игры проводить на воле (лапта, мяч, футбол и т.д.). Организовать экскурсии на заводы, в поле, музей, деревни, колхозы.

Городские пионеры должны помочь деревенским пионерам в проведении антипасхальной кампании, в постановке вечеров.

Дома каждый пионер должен добиваться, чтобы родители отказались от празднования Пасхи и провели этот день в разумном труде.

Никаких «пасхальных куличей», ни рюмки водки — в каждом доме, где есть пионер! Кушникова».

60 лет назад — 14 апреля 1960 года

В январе-марте 1960 года советские солдаты Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов 49 дней дрейфовали в Тихом океане. Самоходная баржа Т-36 была сорвана со швартовки в заливе острова Итуруп ураганным ветром. Закончилось топливо, заглохли двигатели, не работала рация. Когда небогатые съестные припасы закончились, в пищу пошли ремни, сапоги и даже гармошка. После того как солдаты были спасены, слава о них облетела весь мир, на родину они вернулись героями. Многие мальчишки мечтали быть такими, как они — «четверка отважных». Одним из таких мальчиков был Вова Балков, чебоксарский школьник. Он и представить не мог, что ему доведется не только увидеть четырех героев живьем, но и пообщаться с ними.

«Шли весенние каникулы. Родители Вовы поехали по делам в Москву и взяли его с собой — показать столицу.

Остановились в гостинице ЦДСА.

И тут по телевизору Вова увидел, как встречали на Внуковском аэродроме отважных солдат. Увидел, как они вышли из самолета, как окружил их народ, каждый хотел пожать им руки. <…> А через час экипаж баржи № 36 уже был в гостинице. <…>

Под вечер тридцать первого марта Вова робко постучался в дверь одного из номеров гостиницы.

— Заходи, мальчик, заходи, — пригласил его Асхат Зиганшин.

— Чей будешь, как тебя звать? — спросил Иван Федотов.

— Я из Чебоксар, Вова Балков, учусь в четвертом классе, сейчас каникулы…

— Из Чебоксар? Значит, волгарь, — улыбнулся Федотов. — А какие у тебя отметки?

Вова ответил.

— Молодец. Товарищи, подарим Вове на память книгу.

— Конечно. Вот эту, — сказал Поплавский.

И на титульном листе «Спартака» Иван Федотов надписал: «Вове от нас четверых. Будь достойным сыном своей Родины».

И все четверо расписались».

40 лет назад — 13 апреля 1980 года

В Чебоксарах собираются переносить из зоны затопления Крестовоздвиженскую церковь — памятник архитектуры конца XVII — начала XVIII века. Так как перевезти здание целиком по пересеченному рельефу невозможно, проектировщики нашли новый способ — распиловку здания на блоки и их перевозку.

«Разделение на блоки подобных по массивности стен (толщиной до 1,5 метра) ведется в стране впервые.

Блоки будут установлены на новые фундаменты, закреплены между собой арматурой и бетоном, а швы, которые из-за толщины стен получаются довольно значительными, будут закладываться кирпичом того же формата, что и в XVIII веке, точно по следам старой кладки. Этим способом уже перемещены основные блоки жилых домов XVIII века с улицы Калинина и Соляной конторы. Их новый адрес «прописки», как и Крестовоздвиженской церкви, — улица Сеспеля, выделенная горисполкомом под заповедную зону. Здесь будут размещены все здания, которые перевозятся из зоны затопления.

К. Гернер, начальник производственной группы по охране памятников Министерства культуры ЧАССР».

20 лет назад — 13 апреля 2000 года

В одной из деревень Мариинско-Посадского района бабушка заняла деньги у знакомой. А вернуть вовремя не смогла. Тогда за дело решила взяться внучка женщины, одолжившей деньги.

«Семиклассница поступила в духе современных нравов. Сперва нанесла визит «вежливости» к должнице. Ее «не поняли». Ко второму визиту школьница подготовилась более тщательно. Измазав лицо сажей, чертенок с молоточком в руках вновь появился у бабушки. Легонькие удары молотком показались старой женщине настоящей варфоломеевской ночью. Пока неизвестно, какой урок извлекла она из этого визита, но долг не возвратила до сих пор. Однако хорошо запомнила слова юной гангстерши, обещавшей, что третий визит запомнится надолго».