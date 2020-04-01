Девушку будут судить за угон автопогрузчика

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Чебоксарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летней жительницы Мариинско-Посадского района по факту угона транспорта.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемая в нынешнем январе находилась на базе ООО «Воддорстрой» возле поселка Новое Атлашево Чебоксарского района. А когда покинула территорию, вместе с ней исчез и погрузчик марки «SDLGLG.936L», принадлежащий на праве собственности организации. На нем девушка доехала до Мариинского Посада, где и оставила угнанный транспорт. Как она сама пояснила, погрузчик был ей нужен, чтобы добраться до другого города… Дело направлено в суд.

Опубликовано: 14 апреля 2020 г.


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