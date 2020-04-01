Кабмин одобрил льготы на оплату ЖКУ для сельских специалистов и запреты для курильщиков

Ситуация с коронавирусом задала тон очередному заседанию Кабинета Министров Чувашии. Прежде чем перейти к обсуждению рабочей повестки, врио Главы Чувашии довел до министров и руководителей служб и ведомств оперативную информацию о количестве заболевших в республике и мерах по противодействию распространению инфекции в регионе.

Так, на 10 утра среды в Чувашии зафиксировали 17 случаев COVID-19. Статистика, впрочем, уже через час изменилась. К окончанию заседания Минздрав Чувашии обнародовал данные о еще двух заразившихся. Накануне, напомнил Олег Николаев, в республике приняли решение об ужесточении мер самоизоляции граждан. Вызвано оно было тем, что увеличилось количество заболевших коронавирусом (девять человек за 6 апреля. – Ред.). «Мы прогнозировали такой вариант развития событий, поэтому заблаговременно приняли меры: ввели карантин в некоторых медицинских учреждениях и выявили круг контактных лиц», — подчеркнул врио Главы Чувашии.

Органам исполнительной власти он поручил усилить контроль за соблюдением мер самоизоляции. Нарушения режима, в частности, наблюдались в пассажирских перевозках. На днях в республике зафиксировали всплеск незаконных перевозок на межмуниципальных маршрутах. А это может вызвать риск бесконтрольного передвижения людей, возможно, больных новой коронавирусной инфекцией.

В новых условиях в республике активно обсуждаются меры поддержки чувашских предпринимателей, деятельность которых вирус буквально обездвижил. Олег Николаев отметил, что в Чувашии готовится указ о мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с COVID-19. В нем будут прописаны конкретные меры, в частности, в налогообложении, а также другие формы стимулирования бизнеса в республике. «Хоть времена трудные, дух предпринимательства в наших людях живет. Кто-то начинает диверсифицировать свою деятельность», — заметил руководитель региона.

Об исполнении республиканского бюджета за 2019 год рассказал Михаил Ноздряков, и.о. министра финансов Чувашии. Доходы республиканского бюджета за прошлый год составили 58,7 млрд рублей, а расходы — 55,2 млрд рублей, обрисовал параметры главного финансового документа руководитель ведомства. В приоритете расходов – снова «социалка», 38,4 млрд рублей. Деньги были направлены на развитие сферы образования, социальной политики, медицины, физической культуры и спорта. Отдельным пунктом значится финансирование мероприятий по реализации нацпроектов – на это было израсходовано 15 млрд рублей. Что касается государственного долга Чувашии, на 1 января этого года он составил 10,4 млрд рублей. Годом ранее госдолг был больше — 12,9 млрд рублей.

Ряд важных региональных нормативных актов привели в соответствие с федеральными законами в сфере здравоохранения. Так, расширился перечень заболеваний, при которых лекарственное обеспечение осуществляется из федерального бюджета. Как рассказал профильный министр Владимир Степанов, сейчас в республике в этой категории – 1557 человек, лекарствами обеспечены 97,9% пациентов. А благодаря изменениям в нормативных актах право на лекарства за счет федерального бюджета получили еще пять пациентов. «Закон позволяет снять финансовое обременение с бюджета Чувашии, а пациенты данной категории будут напрямую и более оперативно обеспечиваться необходимыми лекарственными препаратами из бюджета России», – уточнил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Кроме того, в Чувашии сократится количество мест для курения. Как сообщил министр Владимир Степанов, в республике активными курильщиками являются около 20% жителей. Минздрав Чувашии предлагает расширить перечень мест, где запрещено курить. Под запрет, например, попадут набережные, парковки, рынки, с сигаретой нельзя будет стоять при входе в правительственные здания, магазины, организации, оказывающие бытовые услуги, услуги общественного питания и некоторые другие.

Об усилении мер социальной поддержки жителей республики доложила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. Так, по поручению врио Главы республики «сельским» специалистам будет проиндексирована на 11,95% ежемесячная компенсация расходов на ЖКУ. В эту категорию входят проживающие и работающие на селе медицинские работники, работники учреждений культуры и образования, социальные работники и работники ветеринарной службы. Индексация установлена соразмерно изменению размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за 2017-2019 годы.

Алена Елизарова, министр труда и социальной защиты Чувашии «После принятия проекта постановления размер компенсации «сельским» специалистам составит 1181 рубль в месяц. На сегодняшний день получателями данной меры социальной поддержки являются 15182 жителя Чувашии. Средства на выплату данной компенсации в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрены. Общий объем составляет 208 млн рублей».

Также будет увеличен размер ежемесячной денежной компенсации на продовольственные товары детям инвалидов и граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы. Размер компенсации составит 363 рубля, она предоставляется на детей в возрасте от 14 до 18 лет. «Обращу внимание, что индексация будет произведена с 1 января текущего года. То есть так же, как и по иным республиканским пособиям и выплатам. Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета», – добавила министр.

На заседании Кабинета министров также утвердили проект постановления о подготовке и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Из-за текущей ситуации с коронавирусом она, возможно, будет перенесена на 2021 год, заметил врио Главы республики. Еще один вопрос касался распределения субсидий районам республики на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». В 2020-м году средства направят на благоустройство семи воинских захоронений Вурнарского района и двух захоронений Мариинско-Посадского района.