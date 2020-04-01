РЖД: Пассажиры смогут сдать билеты без удержания сбора

В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом «РЖД» принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно.

Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД».