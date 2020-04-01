Падение Восточной Пруссии

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

9 апреля 1945 года — ровно за месяц до Дня Победы — состоялось знаковое для истории Второй мировой и Великой Отечественной войны событие — советскими войсками была взята столица Восточной Пруссии город-крепость Кенигсберг. 130-тысячному гарнизону крепости не удалось сдержать натиск штурмовых отрядов советских войск. Сотни тысяч непосредственных участников боев, проходивших с 23 января по 10 апреля, были награждены медалью «За взятие Кенигсберга» — единственной медалью, учрежденной не в связи с освобождением или взятием столицы государства, а за взятие города-крепости.

7 апреля, суббота

Мотоциклист мотоциклетного батальона 4-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка 2-го Украинского фронта гвардии рядовой Василий Афанасьевич Ядринцев в период боевых действий с 4 по 13 апреля на подступах к городу Вене и на переправе через канал Донау под пулеметно-минометным огнем противника доставлял боеприпасы на передний край. И обратным рейсом вывез с поля боя 20 раненых бойцов. Месяц спустя уроженец деревни Олух-Шуматово Ядринского района был за это награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО В течение 7 апреля в полосе Карпат, северо-западнее города Ружомберок, войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов. Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли город Нове-Место и более 50 других населенных пунктов… В этом районе на нашу сторону перешли с полным вооружением остатки 24-й венгерской пехотной дивизии во главе с командиром дивизии полковником Мужон и его штабом. В номере 66 «Красная Чувашия» публикует постановление Совнаркома СССР и ЦК?ВКП(б) «О государственном плане развития животноводчества в колхозах и совхозах на 1945 год». Через 75 лет интересно читать этот важный для своего времени документ. Например: «Установить обязательное предоставление периодического отдыха для лошадей. Установить, что все работы на лошадях должны выполняться только тем колхозником или рабочим совхоза, за которым закреплена лошадь. Передача лошади другому лицу может быть произведена только в случае уважительной причины (временная отлучка, болезнь) по разрешению правления колхоза или по распоряжению директора совхоза».

8 апреля, воскресенье

Медалью «За боевые заслуги» отметило командование 15-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 52-й гвардейской дивизионной артиллерийской бригады 103-й гвардейской стрелковой дивизии орудийного номера 2-й батареи гвардии красноармейца Ивана Ермолаевича Александрова, призванного Чебоксарским ГВК. Награду в этот день он получил за то, что «21 марта, когда батарея стояла на прямой наводке, под огнем противника доставлял из укрытия снаряды и обеспечил бесперебойную стрельбу батареи».

В бою за Кенигсберг под сильным минометным и ружейно-пулеметным огнем противника радиотелеграфист 3-го дивизиона 317-го гвардейского минометного полка гвардии красноармеец Архип Кузьмич Кузьмин переправился с радиостанцией на правый берег реки Прегель и в течение всего дня передавал команды на открытие огня по скоплению немецких войск. За этот подвиг уроженец деревни Большие Шиуши Аликовского района 24 апреля был награжден медалью «За отвагу». После войны Кузьмин работал в колхозе, был и бригадиром, и председателем, воспитал шестерых детей и ушел из жизни в 1979 г.

Отличился в сражениях за Кенигсберг и Николай Васильевич Обливанцев из села Языково Пильненского района Горьковской области, призванный в РККА Шумерлинским райвоенкоматом. В этот день гвардии сержант, воевавший разведчиком штабной батареи 24-го гвардейского артиллерийского полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии, «находясь в боевых порядках штурмового отряда», в уличном бою ручными гранатами уничтожил пулемет противника и дал возможность другим бойцам ворваться в дом. Награду за этот бой — медаль «За отвагу» — он получил 7 мая.

«Обязанности разведчика выполняет умело и добросовестно, в бою смел и находчив» — эти слова из боевой характеристики разведчика 7-й батареи 26-го артиллерийского полка 63-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта старшины Александра Александровича Лебедева из деревни Салабайкасы Чебоксарского района. В этот день он был ранен в третий раз за войну. А 3 мая на груди отважного старшины к медали «За отвагу» и ордену Славы 3-й степени прибавилась медаль «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Сегодня наши войска начали штурм города и крепости Кенигсберг. За день ожесточенных боев войска 3-го Белорусского фронта, наступающие на Кенигсберг с северо-запада, прорвали внешний обвод крепостных позиций и заняли городские районы Йудиттен, Лавскен, Ратсхоф, Амалиенау, Пальфе. Войска фронта, наступающие на город с юга, заняли городские районы Шенфлис, Шпайхерсдорф, Понарт, Нассер Гартен, Континен, Главный вокзал, Кенигсбергский порт и, форсировав реку Прегель, заняли городской район Коссе, где соединились с войсками, наступающими на Кенигсберг с северо-запада. Тем самым войска фронта завершили окружение значительной группы войск противника, обороняющего город и крепость Кенигсберг. В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окруженной группировки противника. …Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 60 населенных пунктов.

На снимке — правнук красноармейца Кузьмина Кирилл Егоров. В ряды «Бессмертного полка» он встал с портретами двух своих прадедов — Владимира Егоровича Егорова и Архипа Кузьмича Кузьмина. Оба они родились в один год, в одном и том же районе и отважно сражались с врагом, защищая Родину.

Герою–прадеду Кирилл посвятил стихотворение. Вот отрывок из него:

…Тебе всего шестнадцать. Впереди —

Учеба, дом, семья, работа.

Но только враг встал на пути,

Разрушил он мечты всего народа!

…Покрылась кровью вся земля,

Но, прадеды, вы не сдавались!

Фашистам всем проклятия суля,

За Родину свою сражались…

9 апреля, понедельник

В свою последнюю за войну атаку на противника поднялись бойцы 1091-го стрелкового полка 324-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году в Чувашии. Бойцы вместе с подразделениями 110-й стрелковой дивизии штурмовали крепость Мандельн. А когда противник отошел в форт № 2, надеясь продолжить сопротивление за его мощными стенами, бойцы с трех сторон атаковали и ворвались в форт. К 11 часам дня форт был полностью в наших руках. Вечером сдался и гарнизон Кенигсберга. 324-я стрелковая дивизия в боях за Кенигсберг потеряла 24 человека убитыми и 59 человек ранеными. В следующем, 1946, году 324-я Верхнеднепровская Краснознаменная стрелковая дивизия была расформирована.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Войска 3-го Белорусского фронта после упорных уличных боев завершили разгром Кенигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели крепостью Кенигсберг — стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море. За день боев к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27000 немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и разного военного имущества. Остатки Кенигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости — генералом от инфантерии Ляш и его штабом сегодня в 21 час 30 минут прекратили сопротивление и сложили оружие. Войска 3-го Украинского фронта, продолжая уличные бои в Вене, заняли центр города, захватив при этом здания парламента, городской ратуши, главного полицейского управления, центрального городского телеграфа, центрального европейского банка, оперного театра. Южнее Вены войска фронта с боем заняли город Берндорф. В боях за 8 апреля войска фронта взяли в плен более 1700 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолетов — 25, танков и самоходных орудий — 191, бронетранспортеров — 30, полевых орудий — 245, минометов — 50, пулеметов — 106, паровозов — 30, вагонов — 1665.

До Победы осталось меньше месяца, счет пошел на недели и дни…

10 апреля, вторник

Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза присвоено в этот день старшему лейтенанту Ивану Михайловичу Ивкину — уроженцу села Кувакино Алатырского района, командиру 1-й стрелковой роты 248-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии.

«Действуя в составе стрелкового батальона, тов. Ивкин со своей ротой в ночь на 25 января 1945 года форсировал реку Одер западнее села Штейна и во взаимодействии с третьим стрелковым батальоном, тов. Ивкин одним из первых ворвался в село Трашен и в уличном бою заставил противника отойти из села.

Когда противник численно превосходящими силами с утра 25 января пытался ликвидировать наш плацдарм, тов. Ивкин не оставил своего рубежа. Личным примером воодушевляя бойцов, тов. Ивкин гранатами лично сам уничтожил более 10 солдат противника и сам переходил в контратаки. В течение дня ротой Ивкина уничтожено более 60 солдат и офицеров… За умелое руководство подразделением в бою при форсировании реки Одер и удержание плацдарма на западном берегу ее тов. Ивкин достоин присвоения звания «Герой Советского Союза», — говорится в представлении к высокой награде.

Медалью «За отвагу» награжден в этот день красноармеец Степан Филиппович Воробьев из деревни Сюрла-Три Моргаушского района. «В боях за город Кенигсберг 5 апреля номер миномета 13-го минометного полка РГК товарищ Воробьев С.Ф., работая установщиком и заряжающим одновременно, обеспечил в период артподготовки в условиях сильного огня со стороны немцев необходимый темп огня и выполнение поставленных задач, — говорится в приказе. — Своей самоотверженной работой он способствовал овладению северо-восточной окраиной города Кенигсберг».

А вот краткая история еще одного солдатского подвига. «…В наступательных боях товарищ Зыков показал себя стойким и смелым защитником Родины. 10 апреля, в самый разгар боя за переправу через канал Донау г. Вена, был убит наводчик пулемета. Тогда тов. Зыков сам лег за пулемет и меткими очередями уничтожил семь немецких солдат, погасил огонь пулеметной точки противника и этим дал возможность продвинуться вперед нашей пехоте. В этом бою тов Зыков был ранен» — это строки из приказа № 05/н от 6 мая 1945 г. по 4-му отдельному мотоциклетному полку 2-го Украинского фронта о награждении медалью «За отвагу» уроженца деревни Чепкас-Никольское Шемуршинского района гвардии рядового Пахома Куприяновича Зыкова.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО По данным 3-го Белорусского фронта, в течение ночи с 9-го на 10-е и днем 10 апреля сдались в плен около 50 тысяч немецких солдат и офицеров. Таким образом, за время боев по ликвидации Кенигсбергской группировки немцев, с 6 по 10 апреля, взято в плен всего более 92 тысяч немецких солдат и офицеров. За тот же период немцы потеряли убитыми до 42 тысяч солдат и офицеров. В числе пленных 1819 офицеров и 4 генерала…

11 апреля, среда

Гвардии красноармеец 4-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Федор Михайлович Яковлев из деревни Сареево Ядринского района «в боях в районе гор. Зорау и Лослау (Польша) 24-30 марта 1945 года самоотверженно выполнял свои обязанности и, несмотря на сильный огонь противника, обеспечил командование полка надежной радиосвязью с подразделением и командованием дивизии». За это радист роты связи Яковлев 11 апреля был награжден медалью «За отвагу».

В этот же день такой же медалью наградили и уроженца города Молотовска (ныне г. Северодвинск Архангельской обл.) Леонида Ефремовича Старкова, призванного в РККА Вурнарским райвоенкоматом. Во время боев 24-27 марта связной стрелкового батальона гвардии рядовой Старков проявил образцы бесстрашия и отваги, своевременно, несмотря ни на какие трудности и опасности, доставлял в батальон и роты боевые приказания и распоряжения», — говорится в приказе по 22-му гвардейскому стрелковому полку 9-й гвардейской стрелковой дивизии.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО В течение 11 апреля в полосе Карпат, западнее города Ружомберок, наши войска, наступая совместно с чехословацкими и румынскими войсками, с боями заняли город и железнодорожную станцию Святой Мартин, узловую железнодорожную станцию Врутки и более 40 других населенных пунктов… Северо-западнее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление к западу от реки Моравы, заняли на территории Австрии населенные пункты… «Красная Чувашия» публикует важное для населения республики постановление Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР от 10 апреля 1945 г. «О продаже хлеба колхозами, колхозниками и единоличными хозяйствами в Чувашской АССР». В нем колхозам, колхозникам и единоличным хозяйствам разрешили «продажу хлеба (зерном, мукой и печеным хлебом) на городских и сельских базарах, а также на станциях железных дорог в Чувашской АССР». Напомним, что до этого хлеб нельзя было ни продать, ни соответственно и купить.

12 апреля, четверг

Топовычислитель штабной батареи 6-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка гвардии старшина Иван Николаевич Николаев, призванный в РККА Советским райвоенкоматом, в бою за г. Вену с 4 по 12 апреля 1945 г. под обстрелом противника произвел привязку боевых порядков 1-го дивизиона, чем обеспечил точность стрельбы по огневым точкам противника. За это 23 мая он был награжден медалью «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО В Вене войска 3-го Украинского фронта вели уличные бои в городском районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой Дунай, где заняли более 60 кварталов. Западнее и юго-западнее города Сомбателя войска фронта, продолжая наступление, заняли на территории Австрии город Гюссинг (Неметуйвар) и более 40 других населенных пунктов… «Красная Чувашия» сообщает: «Уровень воды на Волге около г. Чебоксар по состоянию на 8 часов утра 12 апреля превышает зимний горизонт на 267 сантиметров. Прибыль воды за последние сутки составляет 19 сантиметров».

13 апреля, пятница

В этот день приказом по 19-му артиллерийскому полку 26-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта был награжден медалью «За отвагу» начальник рации управления 1-го дивизиона полка сержант Николай Николаевич Николаев из деревни Мишуково Порецкого района. Как говорится в приказе, «6-8 апреля в бою при прорыве обороны противника он держал бесперебойную связь с огневыми позициями, проявив при этом мужество и отвагу, в ходе боя устранил неисправность рации».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 13 апреля овладели на территории Чехословакии городом Годонин — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев на западном берегу реки Моравы… Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта после упорных уличных боев 13 апреля овладели столицей Австрии городом Веной — стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам Германии. В ходе боев за подступы к Вене и за город Вену с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130000 солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного имущества. В статье «Накануне сева» «Красная Чувашия» рассказывает о готовности Аликовского района к весенней страде: «В колхозе «Труд» на весеннем севе, кроме лошадей, будут использованы 5 быков-кастратов. Все лошади закреплены за отдельными колхозниками. В нынешнем году этот колхоз всю земельную площадь засеет только сортовыми семенами. Колхозники этой артели, включаясь во Всесоюзное социалистическое соревнование за высокий урожай, взяли обязательство получить нынче не менее 13-14 центнеров зерна с гектара». Все верно — война подходит к концу, пора сеять — земля зовет.

А до Победы оставалось 3 недели и 6 дней…

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов

Фото waralbum.ru

Советские связисты прокладывают кабели связи на улицах освобожденной Вены.

Фото Евгения Халдея.

Рубрика «Календарь Победы» выходит в рамках проекта «75 лет Победы», выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.