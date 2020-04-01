Школьники из Чувашии участвуют во всероссийском конкурсе «Письмо солдату. О детях войны»

«Уважаемый Константин Михайлович! Пишет вам ученик 9-го класса Комсомольской средней школы № 1 Титов Даниил. Представляю, как Вы удивлены! Ведь это и ваша школа!.. Передо мной — ваша школьная фотография. С нее на меня смотрит симпатичный улыбающийся юноша. Уверен, тогда вы мечтали об учебе в институте, о будущей профессии. Но случилось иначе…»

Прочитать это письмо Герой Советского Союза Константин Антонов, увы, не сможет — он погиб под Одессой в 1944 году. Но для школьника, изучавшего жизнь героя, он стал словно бы старшим другом. В письме Даниил рассказывает ему о новостях района, о событиях в стране, и о том, что рядом с их школой находится аллея Героев, на которой есть и портрет младшего лейтенанта Антонова…» Я каждый день хожу в школу мимо аллеи и всегда смотрю на Вас, — пишет девятиклассник. — Мне кажется, что Вы тоже смотрите на меня и как будто хотите сказать: «Берегите мир, который мы завоевали ради вас».

Это письмо Даниил отправил на всероссийский конкурс «Письмо солдату. О детях войны». В честь 75-й годовщины Победы его организовали Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Свои «письма солдату» отправили на конкурс школьники из 70 регионов страны районов. Как сообщают в Минобразования Чувашии, от нашей республики на конкурс подано 12 работ — написали их ребята из Чебоксар, из сел Янтиково, Комсомольское и Порецкое. Подвести итоги и назвать победителей жюри планирует до 26 апреля.