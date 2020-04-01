Чебоксары – лучшие в ПФО и в лидерах в России по качеству городской среды

Среди крупных российских городов чувашская столица занимает 6-7 место.

Такие данные приводят в Минстрое России по результатам индекса качества городской среды за 2019 год, подсчитанного для 1 115 российских городов. Он формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды.

В Приволжской федеральном округе Чебоксары стали лидером среди 14 столиц, набрав 210 баллов из 360 возможных. Среди крупных городов с численностью до 1 млн человек Чебоксары расположились на 7-й строчке, набрав одинаковое количество баллов с Калининградом и Ярославлем. Столица показали хорошие результаты по критериям «жилье и прилегающие пространства» (49 баллов), «общегородское пространство» (37 баллов) и «улично-дорожная сеть» (35 баллов).

В Чувашии Чебоксары ожидаемо лидируют. За год город улучшил индекс качества городской среды с 205 до 210 баллов. Совсем рядом находится Канаш — у 207 баллов. На третьем месте Ядрин — 194. Новочебоксарск набрал 190 баллов, Козловка — 158.

Добавим, индекс служит в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета регионам на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды.