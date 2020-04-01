К чему такие меры, надо ли сдавать анализы и достаточно ли мест в больницах?

Нарушая режим самоизоляции, мы подпитываем пандемию

Ситуация по коронавирусу в стране меняется постоянно. Большинство из нас уже привыкли каждый день читать в СМИ и интернете сводки о борьбе с вирусом и на себе ощутили, что поговорка «Как тесен мир» отражает нынешние реалии. Брифинг министра здравоохранения республики Владимира Степанова и пресс-конференция с главным инфекционистом Чувашии Сергеем Ефимовым это только подтвердили. Сейчас в республике два подтвержденных случая Covid-19, и оба завозные.

Статистика На 2 апреля в Чувашии на Covid-19 прошли обследование 1705 человек.

Под наблюдением врачей находится 952 пациента.

Подтвержденных случаев инфицирования — 2 .

Напомним первый случай: житель Чебоксар путешествовал по Мексике и, возвращаясь через Цюрих и Москву, заразился вирусом. К счастью, он оказался на редкость сознательным человеком: у него не было контактов на территории Чувашии. Даже жена встретила мужа на улице в маске, чтобы передать ему вещи. После чего путешественник уехал за город на дачу, откуда его и эвакуировали медики. Коронавирус у чебоксарца подтвердился, на 6-7-й день у него случилось ухудшение самочувствия, но теперь он идет на поправку. Ни одного человека от него не заразилось. Второй обнародованный вчера случай, судя по реакции в соцсетях, возмутил очень многих. Женщина приехала вместе с мужем в Чебоксары из Москвы, где она работала. Она еще там почувствовала себя плохо и даже сдала тест на коронавирус. Однако, не дождавшись результатов, выехала из столицы, несмотря на то что должна была соблюдать режим самоизоляции. И сейчас все службы заняты розыском тех, с кем она была в контакте.

По сути дела «В отношении женщины будет возбуждено дело в связи с нарушением правил соблюдения режима изоляции», — уточнили в пресс-службе Администрации Главы республики. А врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил разработать дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение правительству республики он озвучил сразу после получения информации о новом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Чувашии. — Хочу отметить четкую профессиональную работу специалистов медицинской службы и правоохранительных органов, — подчеркнул Олег Николаев. — Заболевшая была оперативно изолирована, проводятся все необходимые мероприятия. Вместе с тем вижу необходимость принятия дополнительных мер, направленных на то, чтобы не допустить распространения инфекции в республике. Необходимо усилить контроль за людьми, прибывающими в Чувашию не только из-за границы, но и из других регионов страны. Кроме того, считаю правильным ввести более жесткий режим соблюдения карантина. Необходимо проработать механизмы пропусков и разрешений, с тем чтобы сократить возможность нахождения людей на улице без причины. Важно, чтобы эти меры были четко и понятно доведены до жителей республики.

Сейчас в боксах инфекционного отделения БСМП находится 19 человек. Мощности стационара пока позволяют всех «подозрительных» больных держать под наблюдением врачей.

Течение Covid-19 может быть легким или средней тяжести и тяжелым. Увы, отличить легкую форму болезни от обычной простуды невозможно. Этот возбудитель из серии коронавирусов, с которыми мы уже знакомы и заражаемся ими каждый год. Нередко симптомы совпадают с симптомами гриппа: сухой кашель, затрудненное дыхание, повышение температуры, озноб. В некоторых случаях возникает диарея и рвота. Так, одного из жителей республики госпитализировали с подозрением на Covid-19, а у него оказалось тяжелое течение гриппа H1N1 (или свиного гриппа), что тоже могло окончиться печально. Но сейчас жизнь пациента вне опасности.

Надо ли сдавать анализы?

Многим хочется просто сдать анализы и выяснить, не подхватили ли они где-нибудь вирус?

— Анализ нужен только, если вы были в контакте с инфицированными людьми, приехали из-за рубежа или неблагополучных регионов страны, — говорит Сергей Ефимов. — Обнаружение вируса — сложная и длительная процедура. Врач-вирусолог в полном защитном комплекте из прорезиненного материала стоит полную смену, за которую может сделать только две загрузки и выполнить 68 анализов. Если лаборатория будет делать их всем желающим, а не по строгим показаниям, то она просто захлебнется, и врачи не сумеют выявить вовремя тех, кто болен.

Первый анализ делается в Чебоксарах, второй, который должен подтвердить наличие вируса, — в Москве. Еще недавно их делали в Новосибирске, и результатов приходилось ждать долго. Сейчас время ожидания уменьшилось до суток. И с открытием еще одной лаборатории на базе Центра СПИД анализы будут выполняться быстрее.

К чему такие строгости?

Немало людей считает, что меры, которые предпринимают по нераспространению коронавируса, избыточны. Но достаточно провести простой подсчет: если в республике тяжело заболеет всего полпроцента населения, то мы получим около семи тысяч больных, нуждающихся в госпитализации. Так как вирус новый, он очень агрессивный, и вакцины от него пока нет. Поэтому единственный вариант снизить число заболевших — прервать цепочку передачи возбудителя от человека к человеку. Это значит: ограничить общение с людьми, не выходить из дома без необходимости. А при выходе соблюдать все меры предосторожности: в магазинах и транспорте надевать маску и перчатки, не касаться руками лица, соблюдать дистанцию не менее метра и тщательно мыть руки с мылом по возвращении.

Вынужденная самоизоляция уже дала хорошие результаты по нераспространению сезонного гриппа: по словам главного инфекциониста республики, заболевших в этом году меньше обычного. А это значит, меньше осложнений в виде заболеваний сердца, пневмоний, которые тоже опасны.

Достаточно ли у нас мест в больницах, если эпидемия будет набирать обороты?

По протоколу в республике необходимо иметь возможность развернуть не менее 500 коек. Сейчас в Чебоксарах они предусмотрены. Так, в Президентском перинатальном центре есть боксированные палаты, где смогут рожать инфицированные женщины. Такие же палаты есть в ГКБ № 1, в госпитале ветеранов (120 мест), и в Новочебоксарской больнице (50 мест). Но, кроме того, есть инфекционная больница в Канаше, инфекционное отделение в Вурнарской ЦРБ и в нескольких районных больницах. И еще — это сейчас особенно важно — в республике отличные инфекционисты с огромным опытом работы во время эпидемий особо опасных заболеваний.

Что требуется от нас, чтобы ситуация не вышла из-под контроля? Соблюдать личную гигиену и сидеть дома. На этой неделе из-за нарушения одним безответственным мужчиной режима самоизоляции в Республике Коми полностью закрыта больница вместе с врачами и пациентами. Никто не сможет из нее выйти в течение двух, а то и трех недель. Поэтому, если вы заболели, у вас симптомы гриппа, не ходите в поликлинику, где вы можете стать причиной инфицирования десятков людей, а вызовите врача на дом. Если зараженный человек окажется в поликлинике, ее придется закрывать полностью. И тысячи людей останутся без возможности попасть к врачу. Да, сидеть дома далеко не всем комфортно, но стоит ли рисковать своим здоровьем, здоровьем своих близких и устраивать ситуацию, которая потребует от наших медиков подвигов? Нарушить сейчас режим самоизоляции — это все равно, что плеснуть керосин в костер.

Фото Олега Мальцева: У нас уже вошло в привычку следить за новостями, которые касаются распространения коронавируса.