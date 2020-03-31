Дорожный комплекс «Поток» с начала года выявил 14 лишенных «прав» водителей

Один из таких автолюбителей был замечен системой «Поток» в Цивильске. На выезде из города автомашина ВАЗ-21099 под управлением жителя Канаша была остановлена экипажем ОГИБДД МО МВД России «Цивильский».

Начальник отделения майор полиции Александр Андреев и инспектор ДПС лейтенант полиции Сергей Владимиров выяснили, что лишенный прав водитель не сдал удостоверение в установленный срок и продолжал пользоваться транспортным средством. Водительский документ у канашца изъяли, и теперь именно с этого момента для мужчины будет исчисляться срок лишения прав. Кроме того, по решению суда ему предстоит отработать в пользу государства 100 часов.

Благодаря той же системе «Поток» наказания не избежит и водитель «Мерседеса», выявленный все тем же экипажем ГИБДД. В ноябре прошлого года он приобрел легковушку в Казани, но не перерегистрировал, как должен был, транспортное средство на себя. Продавец, который по документам так и остался хозяином иномарки, успел получить извещения о трех десятках штрафах за нарушение скоростного режима. Конечно, он сообщил стражам дорог о сложившейся ситуации. А инспекторов о местонахождении автомашины известила компьютерная программа, предназначенная для идентификации государственных регистрационных знаков автомобилей. Номера с «Мерседеса» сняли, материалы направлены в центр автофиксации правонарушений для переоформления штрафов на любителя быстрой езды за чужой счет.

Система «Поток» успешно борется с «лишенцами» и так называемыми «мертвыми душами» по всей стране. Только в Чувашии с начала года инспекторы проверили больше 400 транспортных средств, о которых оповестил АПК, выявлены 14 водителей, у которых не было права садиться за руль…

Фото ОГИБДД МО МВД России «Цивильский»: «Поток» не позволяет таким горе-водителям затеряться в потоке транспортных средств