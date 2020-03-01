Стартовал художественный конкурс «Открытки Победы»

В преддверии 75-летия Великой Победы по всей стране реализуется проект «Открытки Победы». Любой желающий может рассказать о подвиге советского народа в своей работе, сообщает Минобразования Чувашии.

Рисунок должен быть горизонтальным, на нем возможно изображение символов Победы, необходима поздравительная надпись «С Днем Победы!» на русском или чувашском языке.

На сайте полномочного представителя Президента России в ПФО будет размещена ссылка на специально созданный ресурс со слайд-шоу всех присланных открыток. А сами открытки Победы будут передаваться для использования в СМИ и на медиаплощадках.

Оцифрованные работы принимаются по 1 мая на электронный адрес: unitexcentr@yandex.ru.

Подробности о конкурсе — на сайте республиканского Минобразования.