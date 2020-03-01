4 апреля пройдет онлайн-марафон Тотального диктанта

День русского языка отменить нельзя

Впервые почти за 20 лет Тотальный диктант пройдет не в апреле, а перенесен на 17 октября. Однако, по словам организаторов, даже если диктант будет осенью, то «фантомный» апрельский Тотальный диктант напоминать о себе не перестанет: руки-то чешутся! Поэтому 4 апреля штаб всемирной акции по проверке грамотности проводит семичасовой онлайн-марафон Тотального диктанта, посвященный русскому языку.

Начнется марафон в 9 утра и продлится до 16.00. В его программу входят шесть актуальных лекций экспертов и приглашенных гостей. Это лингвист Антон Сомин, научный руководитель интернет-портала «Культура письменной речи Светлана Друговейко-Должанская, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН Ольга Северская, преподаватель Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета Кира Дружинина, эксперт Центра научной коммуникации Илья Стахеев и литературный критик Галина Юзефович.

Авторы лекций будут «препарировать» названия болезней, помогут разобраться в новых знаках русского письма, в мифах о чтении и даже распознать фейковые новости.

Все желающие также могут написать демодиктант «Время, вперед!», текст для которого сочинил писатель Андрей Геласимов, автор Тотального диктанта нынешнего года. А потом сразу же провести работу над ошибками с председателем Филологического совета Тотального диктанта Владимиром Пахомовым. Причем в студии будет присутствовать и автор текста, и гости — участники группы «Ундервуд» и автор YouTube-канала «Читалочка» Полина Парс.

Так что все на сайт Тотального диктанта и страницы акции в соцсетях. Будет очень интересно!