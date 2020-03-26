Лучший вратарь ВХЛ играет за хоккейный клуб «Чебоксары»

Пока в хоккее взята пауза, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата и первенства Высшей хоккейной лиги сезона 2019/2020 назвала лауреатов четвертьфинальной стадии Кубка Федерации — 2020. Среди них — вратарь ХК «Чебоксары» Станислав Жучин.

Отмечены ведущие игроки команд-участниц соревнований в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший новичок». Жучин признан лучшим голкипером, он сыграл в рядах чебоксарских «богатырей» все матчи четвертьфинала. С его участием команда выиграла четыре игры из пяти, причем в одной из них спортсмен отыграл «на ноль». Наш вратарь отразил 95,77% бросков, а его коэффициент непробиваемости составил 1,16 шайбы в среднем за матч.