Ибресинцы помогали военным летчикам, беженцам и Фонду обороны

«Ковалась победа» в чувашской глубинке

В годы Великой Отечественной войны ибресинцы, как и жители других районов республики, жили под лозунгом «Все для фронта, все для победы». На ибресинской земле обучались и тренировались военные летчики, район приютил свыше двух тысяч беженцев, помогали сельские труженики госпиталям, Фонду обороны, возводили в Чебоксарах эвакуированные заводы. Благодаря сплоченности жителей всей республики ее столица смело может претендовать на звание «Город трудовой доблести».

С лопатой на аэродром

Согласно архивным данным, на территории поселка Ибреси и Ибресинского района в годы войны располагалось три воинских подразделения. До апреля 1942 года здесь дислоцировалось Управление объединенных баз складов МВО и 39-й саперный батальон 14-й запасной стрелковой дивизии, в октябре 1941–1944 годов размещалась 3-я авиационная школа. Перебазированная из Подмосковья, она стала центром тренировочного обучения летчиков, выписанных после ранения или ранее летавших только на гражданских самолетах. После четырехмесячного обучения, курсанты направлялись во фронтовые эскадрильи.

Школа и ее аэродромы были засекречены. Всего было подготовлено четыре летных поля: в Ибресях, в селах Климово и Чувашские Тимяши Ибресинского района, а также в деревне Новые Шорданы Канашского района. Зимой эти аэродромы нужно было очищать от снега до самого грунта. Выполняли эту трудоемкую работу сельчане, притом добровольно. Начальник авиашколы (с 1943 года) Антон Белецкий в своих воспоминаниях тепло отзывался о местных жителях: «Зимой с лопатами, санками на аэродром приходили дети и старики, чтобы очищать летное поле от снега», — писал он.

Как известно, среди выпускников ибресинской летной военной школы и Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Летчик-истребитель прибыл в авиашколу из санатория после тяжелого ранения, в результате которого у него были ампутированы обе ноги. Получив разрешение продолжать службу в авиации, в Ибресях он вновь учился летать, управлять самолетом, не имея ног, на протезах. В 1943 году Маресьев отбыл на фронт в составе гвардейского истребительного полка и до конца войны сбил 15 самолетов противника…

Кстати, казарма летчиков находилась на улице, что сейчас носит имя Маресьева. А в здании местного клуба размещалась столовая для летчиков.

Бересклет для нужд обороны

Активно участвовали местные жители и в оказании добровольной помощи. К примеру, на заседании Ворошиловского сельсовета 13 августа 1941 года было принято решение об отчислении ежемесячно до окончания войны однодневного заработка в Фонд обороны, сборе металлолома и заготовке силами школьников бересклета. Поясним, тут возможно, речь шла о заготовке бересклета бородавчатого и бересклета европейского. В коре и в корнях этого кустарника советскими учеными была обнаружена гуттаперча — менее эластичная форма каучука. Ее могли применять в качестве изоляционного материала и для других технических нужд обороны.

Не остался Ибресинский район в стороне и от помощи эвакуированным в годы войны. Постановлением Особого заседания СНК Чувашской АССР «О размещении и устройстве на работу эвакуированного населения с прифронтовой полосы» от 27 июня 1941 года председателям исполкомов девяти районов республики, в том числе Ибресинского, было предложено в пятидневный срок разработать план приема, размещения и устройства на работу эвакуированных. Уже 8 июля поселок Ибреси стал одним из пунктов приема и распределения беженцев. Всего в районе предполагалось принять 1000 эвакуированных, однако в апреле 1942 года их число достигло 2100. Взрослых эвакуированных устраивали на Буинский сланцевый рудник и другие предприятия.

Собирались в Ибресях организовать и эвакогоспиталь. Согласно постановлению Особого заседания СНК Чувашской АССР от 13 июля 1941 года «О формировании эвакогоспиталей», в Чувашии должно было быть сформировано эвакогоспиталей на 3850 коек, в том числе предполагалось размещение 300 коек в зданиях «бревенчатого барака и столовой Ибресинского райвоенкомата, бывшего здания клуба и учебного здания РКШ (рабоче-крестьянской школы. — Авт.)». Впрочем, госпиталь здесь так и не открыли, зато район прикрепили в порядке «организации внимания широкой советской общественности и помощи», а проще говоря — шефства, к госпиталю, размещенному в Канашском трахоматории.

Не забудем и тот факт, что Ибресинский район наравне с другими участвовал в строительстве оборонительных сооружений. По разверстке, установленной постановлением Особого заседания СНК Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) от 28 октября 1941 года, местные власти должны были направлять 6500 пеших и 390 конных рабочих. Но эта тема достойна отдельного рассказа…

Федор Козлов

Фото topwar.ru: В Ибресях Алексея Маресьева считают своим героем, потому что именно здесь «настоящий человек» обрел, как говорят местные жители, свои вторые крылья.