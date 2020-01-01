С Днем российской печати и Днем чувашской печати!

Уважаемые журналисты, работники и ветераны печати и средств массовой информации Чувашии!

Поздравляю вас с Днем российской и Днем чувашской печати!

Вы ведете современную летопись Чувашской Республики, запечатлевая самые яркие и значимые события. Благодаря вашему таланту жители республики своевременно получают актуальную, объективную и достоверную информацию, которая позволяет ориентироваться в окружающем мире. Вы помогаете гражданам быть услышанными, поднимаете в своих материалах животрепещущие проблемы и добиваетесь их решения.

Ваша работа в конкурентной среде требует высокой ответственности, максимальной оперативности и высочайшего мастерства. Чувашская журналистика высоко держит планку качества, идет в ногу со временем, сохраняя приверженность лучшим профессиональным традициям.

2020 год ознаменован 100-летием со дня образования Чувашской автономии. Уверен, вы внесете значимый вклад в продвижение позитивного образа народа Чувашии, популяризацию его исторического и культурного наследия, воспитание молодого поколения на основе наших сильных традиций и нравственных устоев.

Рассчитываю, что в интересах жителей нашей республики диалог органов власти и средств массовой информации будет оставаться таким же конструктивным.

От всей души желаю вам творческой самореализации, профессионального роста, интересных и востребованных жителями материалов, удачи во всех начинаниях! Здоровья, благополучия, больших тиражей и высоких рейтингов!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев