В Чебоксарах полицейские разыскали и вернули хозяйке похищенного породистого щенка

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В юго-западном районе Чебоксар местная жительница оставила собаку на привязи возле торгового центра и зашла за покупками. А когда вернулась, щенка на месте уже не было.

Сотрудники городской полиции, куда немедленно обратилась расстроенная хозяйка, изучили записи камер видеонаблюдения торгового учреждения и установили, что собаку отвязал и увел неизвестный мужчина. В течение суток оперативники установили личность злоумышленника, щенка возвратили горожанке, которая поблагодарила полицейских за оперативное реагирование и розыск ее любимого питомца.

Мотивы 36-летнего задержанного и обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Опубликовано: 16 января 2020 г.


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