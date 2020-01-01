В Чебоксарах полицейские разыскали и вернули хозяйке похищенного породистого щенка

В юго-западном районе Чебоксар местная жительница оставила собаку на привязи возле торгового центра и зашла за покупками. А когда вернулась, щенка на месте уже не было.

Сотрудники городской полиции, куда немедленно обратилась расстроенная хозяйка, изучили записи камер видеонаблюдения торгового учреждения и установили, что собаку отвязал и увел неизвестный мужчина. В течение суток оперативники установили личность злоумышленника, щенка возвратили горожанке, которая поблагодарила полицейских за оперативное реагирование и розыск ее любимого питомца.

Мотивы 36-летнего задержанного и обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.