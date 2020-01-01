В Комсомольском районе прошли соревнования любителей зимней рыбалки

Турнир состоялся на речке Малая Ерыкла в деревне Степное Яниково Полевосундырского сельского поселения. Второй год в новогодние праздники его проводит уроженец деревни и заядлый рыбак Николай Алексеев, нынче проживающий в Москве. Ежегодно он собирает свыше полусотни рыбаков из разных деревень Комсомольского и Яльчикского районов. И как всегда для победителей были подготовлены полезные призы, приобрести которые помогли спонсоры состязаний.

Рыбак с самым богатым уловом Алексей Смирнов из деревни Шимкуссы Яльчикского района получил в подарок эхолот, обладателя второго места наградили набором жерлиц, бронзовому призеру достался рыболовный ящик.

Самую большую рыбу поймал Валерий Дмитриев из деревни Степное Яниково. Его приз — ледобур. Самому юному рыбаку Трифону Никифорову вручили наушники, а самому старшему Александру Кудрявцеву — радиоприемник. В завершении турнира всех участников угостили ароматной ухой, приготовленной на костре.

Фото cap.ru: Маленьким рыбакам на турнире везло не меньше, чем взрослым.