Колледжи и техникумы Чувашии получили современное учебное оборудование

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пять мастерских, оснащенных современным оборудованием, по компетенциям «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Цифровой модельер», «Ресторанный сервис», «Поварское дело» открыли в преддверии нового года в Чебоксарском экономико-технологическом колледже.

Как сообщают в Минобразования республики, мастерские созданы в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

В честь открытия во всех мастерских были проведены мастер-классы, показавшие высокий профессиональный уровень преподавателей и навыки студентов в использовании новейшего оборудования и программного обеспечения.

Также прошел круглый стол, на котором обсуждалось, каким образом будут использоваться мастерские для проведения мероприятий Ассоциации организаций профессионального образования Чувашии. Исполнительный директор ассоциации Людмила Рудакова отметила, что с созданием современных мастерских в колледжах открываются огромные возможности для всех категорий граждан города и республики, а также для всей системы профессионального образования.

Напомним, всего в 2019 году в республике в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открыты 25 мастерских, оснащенных современным оборудованием.

Опубликовано: 4 января 2020 г.


Читайте также:

Победителям международных ученических олимпиад обещана премия в миллион рублей
Обязательный ЕГЭ в России «отпраздновал» юбилей
Нахимовец из Чебоксар не прочь стать адмиралом
Выпускные экзамены в 2019 году ждут изменения
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
В каких масштабных слетах и форумах участвовали молодые лидеры ЧГУ
В Аликовском районе пенсионеры сели за парты
Шестиклассники будут изучать историю родных Чебоксар на уроках

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.