Колледжи и техникумы Чувашии получили современное учебное оборудование

Пять мастерских, оснащенных современным оборудованием, по компетенциям «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Цифровой модельер», «Ресторанный сервис», «Поварское дело» открыли в преддверии нового года в Чебоксарском экономико-технологическом колледже.

Как сообщают в Минобразования республики, мастерские созданы в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

В честь открытия во всех мастерских были проведены мастер-классы, показавшие высокий профессиональный уровень преподавателей и навыки студентов в использовании новейшего оборудования и программного обеспечения.

Также прошел круглый стол, на котором обсуждалось, каким образом будут использоваться мастерские для проведения мероприятий Ассоциации организаций профессионального образования Чувашии. Исполнительный директор ассоциации Людмила Рудакова отметила, что с созданием современных мастерских в колледжах открываются огромные возможности для всех категорий граждан города и республики, а также для всей системы профессионального образования.

Напомним, всего в 2019 году в республике в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открыты 25 мастерских, оснащенных современным оборудованием.