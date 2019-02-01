Председатель сельхозкооператива оплачивал личные штрафы из кассы предприятия

В Порецком районе председатель сельскохозяйственного кооператива осужден за уплату личных штрафов за счет возглавляемой организации.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего председателя СПК «Семеновский»», обвиняемого в семи эпизодах преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества с использованием служебного положения. Судом установлено, что председатель, будучи не раз привлеченным к административной ответственности различными контролирующими органами и оштрафованным на различные суммы ( от 3 до 15 тысяч рублей), возмещал деньги, потраченные на уплату штрафа, через бухгалтерию организации либо давал подчиненным бухгалтерам указания уплатить эти штрафы за счет кооператива. Всего, с учетом комиссии, им было незаконно растрачено (присвоено) более 63 тысяч рублей.

Руководитель кооператива оборонялся, мол, указанные действия по его предложению были согласованы с правлением кооператива. В то же время прокуратурой были представлены доказательства, однозначно свидетельствующие о незаконности действий председателя. Суд приговорил его к полутора годам условного лишения свободы.