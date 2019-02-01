В Вурнарском районе подрядчик построил футбольное поле с изъянами

И дорожный ремонт с нарушением сроков

Жители Апнерского сельского поселения Вурнарского района пожаловались в местную прокуратуру на то, что при строительстве футбольного поля подрядчик допустил недоделки.

Прокуратура предъявила претензии главе администрации поселения, с которой подрядная организация заключила контракт на строительство футбольной площадки.

Установлено, что он принял выполненные работы, не оговоренные условиями муниципального контракта. Размещенные по краям футбольного поля скамьи не соответствовали параметрам, установленным в документации об электронном аукционе. Поверхность поля неровная, по всей ее площади имелись борозды.

В адрес Собрания депутатов поселения прокуратура внесла представление об устранении недочетов. А главу администрации поселения по постановлению надзорного ведомства привлекли к административной ответственности — он оштрафован на 20 тысяч рублей.

В Красночетайском районе только после вмешательства прокуратуры были завершены работы по муниципальному контракту. Администрация Большеатменского сельского поселения заключила контракт с предпринимателем, который взялся выполнить работы по ремонту дороги по улице Овражной в деревне Шумшеваши. Цена контракта составила 1,3 млн рублей. Свои обязательства подрядчик должен был выполнить до 31 октября нынешнего года. Однако на момент прокурорской проверки, несмотря на истекший установленный срок, указанные работы завершены не были. Фактически ремонт объекта производился недостаточным количеством работников и техники. Это обстоятельство повлекло одностороннее изменение условий контракта.

По постановлению прокуратуры индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.

Дальнейшее исполнение муниципального контракта находилось на контроле надзорного ведомства, с участием подрядчика и главы администрации поселения неоднократно проводились рабочие совещания по дорожному делу. И подрядчик подсуетился — в настоящее время работы по ремонту дороги завершены.

Фото RG.RU: О футбольных обустроенных площадках мечтают все дети, будь то город или село. В их строительство вкладываются и бюджетные деньги, но не всегда они осваиваются вовремя.