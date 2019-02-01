Сборная Чувашии выиграла «серебро» Кубка России по спортивному туризму

Почетное второе место наши спортсмены заняли на горном маршруте 5-го класса сложности. Вот имена призеров: Григорий Львов, Алексей Николаев, Дмитрий Александров и Максим Шарыпкин.

Чтобы пробиться в тройку сильнейших, эти отчаянные ребята в течение 25 дней прошли маршрут в горах по Северо-Чуйскому и Южно-Чуйскому хребтам Алтая. На своем пути в 237 км команда преодолела различные препятствия — перевалы, вершины, сообщают в Минспорте Чувашии. Совершили восхождения на пик Маашей-Баши (высшая точка Северо-Чуйского хребта), горы Карагем-Баши и Актру, пик Иикту — высшую точку Южно-Чуйского хребта.

На вершине пьедестала оказались новосибирцы, третье место — у пермяков.

Фото cap.ru

Четверка смелых парней покорила алтайские горы.