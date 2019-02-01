Сборная Чувашии выиграла «серебро» Кубка России по спортивному туризму

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Почетное второе место наши спортсмены заняли на горном маршруте 5-го класса сложности. Вот имена призеров: Григорий Львов, Алексей Николаев, Дмитрий Александров и Максим Шарыпкин.
Чтобы пробиться в тройку сильнейших, эти отчаянные ребята в течение 25 дней прошли маршрут в горах по Северо-Чуйскому и Южно-Чуйскому хребтам Алтая. На своем пути в 237 км команда преодолела различные препятствия — перевалы, вершины, сообщают в Минспорте Чувашии. Совершили восхождения на пик Маашей-Баши (высшая точка Северо-Чуйского хребта), горы Карагем-Баши и Актру, пик Иикту — высшую точку Южно-Чуйского хребта.
На вершине пьедестала оказались новосибирцы, третье место — у пермяков.

 

Фото cap.ru
Четверка смелых парней покорила алтайские горы.

Опубликовано: 23 декабря 2019 г.


Читайте также:

Посещение Чебоксар входит в один из самых дорогих туристических маршрутов
Цитата номера
Чувашия получила 1,8 млрд рублей на развитие туризма
Старинная водонапорная башня может стать туристической достопримечательностью Вурнар
Спортсменка из Чувашии Лана Прусакова стала чемпионкой Универсиады в Красноярске
Труженицам республики дарили цветы и вручали награды
Деловые леди блистали на сцене и делились секретами своего успеха
Поздравление от Президента, медаль — от республики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.