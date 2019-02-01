Суд оштрафовал жителя Батыревского района за самовольное подключение к газопроводу

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

46-летний житель села Сугуты Батыревского района угодил под суд за самовольное подключение к газопроводу.
Установлено, что в прошлом году работники газовой службы отключили подачу газа в жилой дом должника. Однако сельчанин самостоятельно подключился к газопроводу и самовольно возобновил подачу газа в дом, за что в ноябре 2018 года решением суда был привлечен к административной ответственности. Весной нынешнего года газовики вновь отключили газ в доме должника, поставив заглушку. И опять сельчанин устроил «самоволку»…
Между тем действующим уголовным законодательством, с учетом возможных негативных последствий, за повторное незаконное подключение к газопроводу предусмотрена уголовная ответственность. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту самовольного подключения к газопроводу, «совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».
Суд приговорил нарушителя к 20-тысячному штрафу.

Опубликовано: 20 декабря 2019 г.


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