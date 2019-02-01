Автобус для Олимпиады-80

Водители из Чувашии обслуживали приехавших на Игры туристов

19 июля — 3 августа 1980 г. в Москве прошли XXII летние Олимпийские игры. Это была первая Олимпиада, проведенная в стране так называемого социалистического лагеря.

Мы как-то привыкли ассоциировать Игры со спортивными достижениями, победами или поражениями сборной страны. А ведь есть и другая сторона — незаметная, поскольку техническая сторона организационных мероприятий очень редко становится объектом внимания. В том числе и автотранспортное обслуживание.

Всего в обслуживании Олимпиады было задействовано 5400 автобусов, 350 микроавтобусов, 2100 легковых автомобилей и 2300 грузовиков. Непосредственно обслуживанием спортсменов-олимпийцев было занято 550 автобусов, 350 микроавтобусов, 1300 легковых автомобилей, 30 грузовиков и 240 специальных автомобилей. 4000 автобусов и 12000 водителей от общего числа были привлечены из других городов. Для последних на московских площадях и улицах организовывались временные стоянки (автобусные парки).

Чувашия делегировала 51 автобус марки «ЛАЗ», 90 водителей и 31 человека обслуживающего персонала. В составе сводной колонны были лучшие шофера из Чебоксар, Канаша и Шумерли. Экипирован каждый был под общие для всех требования: костюмы васильково-синего цвета, голубые рубашки, галстуки, фуражки с кокардами, значок автомобильных дорог, черная закрытая обувь.

Форм было две — парадная (костюм из шерсти) и повседневная (джинсовый костюм). Прибыли в Москву своим ходом. Стоянка для сводной автобусной колонны была определена в районе Крестьянской площади и переулка Лаврова. Сразу же началась стажировка под руководством бригадиров-наставников. Изучали транспортную сеть столицы, географию города, расположение основных объектов Олимпиады. Обслуживать им пришлось туристов, прибывавших на Олимпийские игры по линии ВЦСПС. Маршруты к спорткомплексам пролегали от всех основных «точек доступа»: Киевский, Ленинградский и Казанский вокзалы, аэропорт Домодедово.

На подготовительном этапе помимо прочего была организована и своя культурная программа: успели побывать на экскурсии по Кремлю, посетить театр и один из футбольных матчей. А кому-то повезло увидеть и генеральную репетицию церемонии открытия… Словом, не только «баранку» крутили. Потому и остались у непосредственных участников незабываемые впечатления.

Впрочем, на задаваемый много позднее вопрос «Что тогда чувствовал?» — чаще всего слышалось скупое: «Ничего особого. Просто работу делали». Эмоции выдавали эпизоды: когда в руках оказывалась фотокарточка — замирал человек, заново переживая те оставшиеся в далеком прошлом события. И мне, честно признаться, даже не хотелось в такие моменты тревожить папу, который был в числе тех чувашских водителей, своими расспросами.

…Труд местных водителей, техников и другого персонала был оценен по достоинству. Чувашской сводной автоколонне было присуждено 3-е место среди автоколонн Министерства автомобильного транспорта РСФСР с награждением Почетной грамотой Министерства и ЦК отраслевого профсоюза и выплатой денежной премии.

Приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 5 августа 1980 г. 16 человек «за успешное выполнение задания по транспортному обслуживанию туристов Олимпиады-80» были награждены Почетными грамотами Министерства и поощрены денежной премией в размере 100 руб. 32 работникам «за образцовое транспортное обслуживание туристов» объявлена благодарность и выдано денежное поощрение в размере 50 руб., еще 32 человека получили благодарность Минавтотранса России.

Федор Козлов

Фотографии из семейного архива автора: Автобусы Чувашской сводной колонны, обслуживавшие туристов на Олимпиаде-80.