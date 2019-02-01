Пусть происходят чудеса

Проект «Мечтай со мной» продолжает исполнять заветные желания тяжелобольных людей

Когда Маша Платонова была еще совсем маленькой, мама называла ее дельфинчиком — с раннего возраста девочка научилась плавать, причем под водой, да еще ловко выныривая, как самый настоящий дельфин. Потом малышка заболела. Начались бесконечные лечения, терапии…

Невзирая на все трудности, теперь уже шестилетняя девочка продолжает мечтать и надеяться на чудо. По словам мамы Маши, Наталии Сергеевны, дочка верит в фей, волшебную пыльцу и Деда Мороза. А еще она обожает животных и давно хотела побывать в океанариуме.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», помог осуществить мечту Марии из Чувашии. Вместе с мамой Маша посетила «Москвариум», где для них провели экскурсию по крупнейшему в Европе аквариуму, удаленному от морского побережья. В его 80 аквариумах — более 12 тысяч морских и пресноводных обитателей. После этого девочка посмотрела морское шоу, главными героями которого были морж, дельфины, морские львы и косатки.

«Благодарю всей душой за незабываемые впечатления для моего ребенка! Маше всю ночь снились дельфины», — написала Наталия Сергеевна команде волонтеров.

Напомним, Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты тяжелобольных детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет). Идея проекта — дать положительные эмоции и новые впечатления людям с опасными для жизни заболеваниями. «Мечтай со мной» не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, инициативу поддержал Президент страны Владимир Путин, исполнив пять заветных желаний детей с проблемами здоровья. А в этом году «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.

Кстати, Маша Платонова — не единственный ребенок из Чувашии, чье заветное желание исполнилось благодаря проекту. В декабре прошлого года Мелания Алексеева из Чебоксар, мечтавшая получить роль в любимом киножурнале «Ералаш», побывала в его студии, познакомилась с режиссером и сыграла ученицу младших классов в одном из эпизодов. Сбылась мечта и Кирилла Степанова, который всегда хотел «поработать» машинистом. Волонтеры проекта совместно с филиалом «РЖД» — Горьковской железной дорогой — помогли мальчику исполнить желаемое. Он оказался в кабине управления и вместе с машинистом запустил в движение поезд.

Инна Морозова

Фото cap.ru: Здорово, когда мечты сбываются, — об этом говорят счастливые Машины глаза. Команда «Мечтай со мной» верит, что радостные эмоции подарят девочке силы и мужество.