Рабочее место и новая профессия

Поможет государственная программа

Потерять работу, когда до пенсии осталось всего несколько лет, — от такой перспективы призван избавить россиян федеральный проект «Старшее поколение». В числе прочего люди предпенсионного возраста могут получить дополнительное профессиональное образование или пройти профессиональное обучение бесплатно. Деньги на эти цели выделены в рамках национального проекта «Демография».

Программа переподготовки людей предпенсионного возраста разработана в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста в России. Принять участие в ней можно за пять лет до назначения страховой пенсии по старости.

В этом году на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в Чувашии предусмотрены финансовые средства в сумме 31,5 млн рублей. Предполагается, что на эти средства при содействии службы занятости смогут пройти обучение 460 человек — граждане России, проживающие на территории нашей республики. В 2020 году на эти цели будет выделено уже свыше 39 млн рублей, а обучение смогут пройти 489 предпенсионеров.

Цель проекта — сохранить для человека в возрасте имеющееся рабочее место или трудоустроить его на новое. Сделать это поможет своеобразная «перезагрузка» уже имеющихся у человека знаний, расширение его навыков, умений, либо быстрое обучение несложным профессиям — делопроизводителя, мастера маникюра, парикмахера и т.п.

Как оформить документы на бесплатное обучение

Итак, вы подобрали образовательную программу, что дальше? Бесплатное обучение граждане предпенсионного возраста могут получить тремя способами:

1. По направлению службы занятости (для занятых и незанятых предпенсионеров).

Для этого необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства и представить следующие документы:

паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ;

документы об образовании и(или) квалификации;

трудовую книжку или документ ее заменяющий (для незанятых, ищущих работу);

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

2. Через работодателя (для работающих предпенсионеров).

Пройти профобучение по направлению своего работодателя. Он либо проводит обучение самостоятельно (при наличии образовательной лицензии), либо работник направляется получать знания в стороннюю организацию, участвующую в программе. В этих случаях расходы несет компания-работодатель. Однако, если, завершив предпенсионное обучение, сотрудник сохраняет место работы, затраты организации компенсируются за счет средств регионального и федерального бюджетов.

3. Через образовательные сертификаты (для всех категорий граждан).

Вы можете самостоятельно выбрать учебную программу и образовательную организацию и прийти в центр занятости для получения образовательного сертификата.

Профессиональное обучение осуществляется по очной, очно-заочной формам, с применением дистанционных образовательных технологий. Оно может быть курсовым (групповым) или индивидуальным. Курсы носят краткосрочный и интенсивный характер, их продолжительность — от 1 до 3 месяцев. Завершается профобучение итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена и выдачей соответствующего документа.

СПРАВКА «СЧ» В 2019 году к категории «Предпенсионеры» относятся женщины 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 годов рождения и мужчины 1959, 1960, 1961, 1962 и 1963 годов рождения.

В период профессионального обучения незанятым гражданам выплачивается стипендия равная величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».

А со следующего года обучиться смогут не только предпенсионеры, но и граждане в возрасте 50 лет и старше. Для этого нужно будет обратиться в службу занятости, где вам подберут подходящую образовательную программу (по сроку обучения и квалификации). Затем вы получите направление на учебу в организацию, которая участвует в данной программе. По итогам обучения сдается экзамен, и при успешном испытании вы получите соответствующее удостоверение или свидетельство.

В случае организации профессионального обучения за пределами Чувашии выделяются средства:

на компенсацию стоимости проезда к месту обучения за пределы Чувашской Республики и обратно и стоимости провоза багажа в размере фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом — в размере, не превышающем 10 тыс. рублей;

на выплату суточных за один месяц обучения за пределами Чувашской Республики, равный 3 тыс. рублей (из расчета 100 рублей в сутки на одного человека в течение 30 дней);

на наем жилого помещения за время пребывания за пределами Чувашской Республики в период обучения в размере, не превышающем 33 тыс. рублей в течение одного месяца на одного работника (из расчета не более 1100 рублей в сутки в течение 30 дней).

Средняя стоимость курса обучения одного человека — не более 53,4 тыс. рублей.

Ирина Беликова, заместитель начальника отдела организации профессионального обучения Минтруда Чувашии

Фото ГАУ ДПО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АСПЕКТ»: Возраст — не преграда, если есть желание работать.