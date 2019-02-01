Житель Алатыря приговорен к крупному штрафу за нецелевое использование субсидии

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как установлено следствием и судом, с сентября 2016-го по июль нынешнего года 36-летний мужчина незаконно получал за счет средств федерального и республиканского бюджетов субсидии на общую сумму более 150 тысяч рублей. По документам они предназначались на возмещение части затрат на уплату процентов по целевому кредиту, полученному в банке на строительство, реконструкцию животноводческих помещений, надворных построек. На самом деле кредитные средства использовались на другие цели, а в банк заявитель представил фиктивные документы — будто бы о целевом расходовании денег.

Поскольку мужчина не судим, свою вину в полном объеме признал, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, он принял меры к полному возмещению причиненного материального ущерба, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Факты противоправной деятельности горожанина выявлены в ходе оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Алатырский».

Опубликовано: 18 декабря 2019 г.


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