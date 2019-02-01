В общероссийский День приема граждан в прокуратуру Чувашии обратились почти 100 человек

В общероссийский День приема граждан, 12 декабря, в течение восьми часов, начиная с 12.00, в аппарате прокуратуры республики, а также в городских и районных прокуратурах было принято 92 гражданина.

Непосредственно в аппарат надзорного ведомства обратились 42 гражданина, из них 16 заявителей принял лично прокурор республики Василий Пословский. Четверо жителей республики приняты на прием в режиме видеоконференцсвязи. Всем, кто общался с прокурорами, даны исчерпывающие ответы на интересовавшие их вопросы с разъяснением норм действующего законодательства.

По 53 письменным обращениям граждан, относящимся к компетенции прокуратуры, даны поручения о проведении проверок. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. А волновало людей многое.

Например, жители одного из домов по улице Гражданской в Чебоксарах напомнили о своей проблеме. Управляющая компания ООО «Вертикаль» необоснованно включала в строку «Содержание жилого помещения» в ежемесячной квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг расходы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО). А ведь с первого октября прошлого года указанная плата должна взиматься лишь региональным оператором по обращению с ТБО.

Ранее для устранения этого нарушения прокуратура Московского района уже вносила представление в адрес управляющей организации с требованием привести расчеты с жильцами обслуживаемых домов в соответствие с нормами жилищного законодательства и провести перерасчет незаконно взысканных денежных средств.

Однако управляющая компания не согласилась с претензиями прокуратуры и обжаловала их в судебном порядке. Но суд признал предъявляемые к УК требования законными и обоснованными. Это решение подтверждено вышестоящими судебными инстанциями и вступило в законную силу.

Что же побудило жильцов вновь забить в колокола и обратиться лично к прокурору республики? А то, что управляющая компания не исполняет судебное решение. По этому обращению также будут организованы проверочные мероприятия с применением предусмотренных законом мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.